Naše země nevzkvétá…

»Naše země nevzkvétá,« řekl v prvním svém novoročním projevu Václav Havel a předložil národu své fantazie. Po sedmi letech objevil, že v zemi vládne blbá nálada. Dnes by už nejspíš neřekl nic, jen by se otočil a hořce zaplakal. Politici a média tvrdí, že jsme se nikdy tak dobře neměli jako nyní! Není to ale jen mystifikace podepřená zákonem č. 198/1993 Sb., který potlačuje svobodné vyjádření?

Pokud jde o hospodářství, pak je zbytečné dokazovat, co národ za 40 let vlády Národní fronty - od roku 1960, pak i za uzákoněné vůdčí úlohy KSČ - vytvořil a co se po převratu zašantročilo. Bez dluhů a za zvyšující se životní úrovně občanů i stabilizace zákonnosti systém řádově zvýšil potenciál země, a to přes všechny průvodní chyby a excesy způsobené z neznalosti, někde i zlé vůle či v reakci na intriky a tlaky ze zahraničí (včetně tehdejšího našeho spojence, Sovětského svazu). Tyto vlivy dosud nejsou seriózně vyhodnoceny ani po společenské, ani ekonomické stránce. Je už jen trapné neustálé žonglování dnešních aktivistů v médiích s vybranými kauzami z období socialismu, při mlčení o zločinech stejného, někdy i vyššího řádu politické konkurence v dané době, popř. i pozdějších nebo současných. Jistou bilanci nepotrestaných zlodějen z doby po převratu veřejně přednesl předseda vlády v parlamentu. Je kuriózní, že nikdo, ani státní správa, na to nereaguje. Mělo to být jen jakési bodré připomenutí? Pan Smetana s nevinnými tykadly do takové elity evidentně nepatřil!

Komunisté za 40 let vlády dokázali přes všechny kritizované chyby a excesy jistý zázrak – všichni měli práci, zdravý občan měl dokonce i povinnost pracovat, všichni bydleli, byli zajištěni ve stáří i v případě nemoci, akceptovala se postupně zákonnost, každý občan finančně na svoji pravdu dosáhl atd. Pozitiva socialismu vycházejí logicky z jeho podstaty, příčiny průvodních excesů a chyb byly výše zmíněny. Restaurovaný kapitalismus u nás dokazuje svoji nereformovatelnost ve všech aspektech. A liší se z právního hlediska současnost od té tzv. totality? Není dnešek - bez vize - horší? O minulém režimu se smí ze zákona hovořit jen negativně. Zákonnost a státní správa jsou dnes v žalostném stavu, vyhlídky jsou i oficiálně chmurné, poměry ve světě diktuje zvůle několika málo jedinců.

Společnost má velké rezervy ve zkušenostech socialismu. Na ten se však smí dnes legálně jen nadávat. Společnosti by určitě prospěla seriózní veřejná vědecká diskuse zastánců obou směrů.

Proto jsem se obrátil na ředitele ÚSTRu s návrhem na pořádání veřejných diskusí k jednotlivým tématům minulosti a vizím budoucnosti za přizvání médií, a tím i pod dohledem veřejnosti. Se stejnou výzvou se nyní tedy obracím i na KSČM. Přijmou oslovení pro dobro společnosti tuto výzvu?

Evžen SMRKOVSKÝ