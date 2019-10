Češi rádi a hodně třídí, ale….

Je pravdou, že systém žlutých kontejnerů zajistil, že Češi patří v Evropské unii k těm, co nejvíce třídí. Bohužel, další osud vytříděných, zejména plastů, není tak růžový. Občas do médií pronikne informace, že svozové firmy s vytříděným plastem objíždějí spalovny a nabízejí je ke spálení. Ovšem pro spalovny je to danajský dar, neboť vytříděný plast má příliš vysokou teplotu hoření a pálení samotných plastů by jim zaneslo kotle. Tak si můžeme už jen domýšlet, kde končí vytříděné plasty. Nápad, že by bylo zavedeno zpětné vykupování PET láhví, se z tohoto pohledu jeví jako součást řešení, aby se plast dostal zpět do oběhu a nekončil ve spalovně nebo na skládce.

Zpětný odběr PET láhví by znamenal, že:

1. Vytřídíme PET láhve v kvalitě, která umožní jejich opětovnou recyklaci, a to přímo jako PET lahví. Dnes totiž, i když se podaří ze žlutého kontejneru PET láhve vytřídit, jsou často znečištěné a pro opětovnou recyklaci na PET láhve nevhodné. Lze je tak použít maximálně na dětské pleny, na vlákna, na autodíly apod., tím ovšem jejich cesta končí, protože poté je možné je opravdu jen spálit.

2. Získáme pro recyklaci PET láhve, které se dnes povalují v přírodě. To je věc, kterou sice nechápu, ale jsou lidé, kteří jsou schopni odhodit odpadky v lese, u řeky či dokonce v chráněných oblastech. Zálohování PET lahví by tyto lidi motivovalo láhve nevyhazovat. Vidíme to na skleněných zálohovaných lahvích, které povalovat se v přírodě téměř nenajdeme.

3. Pro turisty ze zahraničí bude podnět, aby nevyhazovali PET láhve do prvního koše, ale našli si prodejnu, kde láhev vrátí. Lenost turistů je pověstná a v centru Prahy se stačí podívat do prvního koše, kolik PET lahví se tam najde.

Podle studie INCIENu se nevytřídí 30,5 % prodaných PET lahví, ty skončí jako komunální odpad na skládce, ve spalovně nebo volně pohozené v přírodě a pouze 57,5 % prodaných PET lahví putuje ke vločkování a recyklaci na jiné výrobky, ovšem nevyrobí se z nich ale ani jedna nová PET lahev, ačkoli je lze recyklovat opakovaně.

V sobotu 21. září 2019 v rámci celosvětového dne úklidu provedli čeští dobrovolníci pokus: v půl tuně odpadků uklizených z přírody napočítali 1225 PET lahví, 698 nápojových plechovek, 141 skleněných lahví bez zálohy a pouhých sedm zálohovaných pivních lahví. To potvrzuje, že lidé tři koruny v podobě zálohované lahve nevyhodí, a když už, tak to po nich rád sebere někdo jiný. Zálohované nápojové obaly tak nekončí v přírodě a mohou být znovu využity nebo recyklovány. Současně obce nemusejí vynakládat tolik peněz na úklid veřejných prostranství.

Vracet PET láhve, stejně jako vracíme skleněné láhve, je to nejmenší, co můžeme udělat pro to, abychom neměli zaneřáděné naše životní prostředí plasty. Samozřejmě, že stát musí celý systém dobře nastavit a výrobcům nápojů dát za povinnost vytvořit efektivní systém sběru PET lahví, aby ani malé obce nebyly diskriminovány tím, že nebude možné PET láhve v nich vrátit. Systém nelze zavést bez důkladné přípravy a diskuse. Poučit se budeme moci od Slovenska, které se chystá systém zavést. Inspiraci si můžeme vzít i ze zemí EU, kde systém záloh již funguje – to je Německo, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Nizozemí, Chorvatsko, Estonsko a Litva.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně ÚV KSČM