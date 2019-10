Filantrop nebo také milovník neziskovek?

Před několika dny jsme se z televize dozvěděli, že slovenský exprezident Kiska založil novou stranu a rozhodl se porazit s ní sociální demokraty Roberta Fica. Nevím, zda program, se kterým bude chtít přesvědčit slovenské voliče, bude odpovídat tomu, co dodnes hlásal, ale je to pravděpodobné, zvláště když ho bude z výšin prezidentské funkce podporovat současná slovenská prezidentka Čaputová. Pan Kiska totiž podporuje kvóty pro emigranty, uznání Kosova i Slovenskem, protože v něm věří ve »stabilitu na Balkáně«, v to, že největším nebezpečím pro Slovensko je Rusko a že vlastně vražda novináře Kuciaka se mohla uskutečnit jen proto, že do ní byla zapojena státní moc, tedy Ficovi lidé. Projektant a později miliardář Kiska, jenž své peníze vydělal na »neziskovkách« a »obecně prospěšných společnostech«, mě inspiroval k zamyšlení.

Podle mne »neziskovka« by neměla produkovat zisk. Ti, kteří zvolili jako náplň svého života pomáhat druhým, by měli prostředky, které získají nebo dostanou, používat na její činnost anebo na pomoc potřebným. Maximálně pak na svůj plat. U Kisky navíc je uvedeno v životopise slovo filantrop. Podle slovníku je filantropie lidumilnost, tedy »humanisticky motivovaná dobročinnost, dávání peněz potřebným, úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu«. Obyčejně slova »neziskovka« bývá s filanstropstvím spojena. Zdá se však, že v našem středoevropském prostoru je tomu jinak. Stejně jako u bratří Slováků i u nás.

Uvedl jsem, že »neziskovka« a zisk ve smyslu výše uvedeného nejdou spolu dohromady, a když jedinec, a Kisku jsem použil jen jako příklad, na činnost »neziskovek« získá miliony či miliardy, je pak někde chyba. Když navíc nikomu nevadí, že tomu tak je, je to už na pováženou. Chápu, že všichni, pro které je liberální společnost, tedy kapitalismus, víc než běžně chápaná morálka, využijí každé možnosti ke svému obohacení. »Neziskovky« a všelijaké ty »obecně prospěšné společnosti« za těchto podmínek jsou dobrou příležitostí. Mají výhodu oproti běžnému kapitalistickému podnikání. Dostávají dotace, příspěvky od příznivců, také Evropská unie nad nimi drží ochrannou ruku. Když krachnou, pak jen tak, že jejich zřizovatelé je dokázali »neumně« vytunelovat. Ti, kteří to umějí »umně« pak ovšem bohatnou. Tak se projektant Kiska stal nejen »filantropem«, ale i miliardářem a pak – byl přece úspěšný, vydělal miliardy – dostal od obdivujících voličů tolik hlasů, aby se mohl stát prezidentem.

Ani u nás tomu není jinak. Jsou politici, kteří »přišli« i z »neziskovek«, jsou lidé, které práce v »neziskovkách« dobře živí. S tou pomocí druhým to sice bývá horší, ale »účel světí prostředky«. Vše je zákonné, a když se do propagandy »nalije« nějaká ta koruna, může se takový »filantrop« dokonce stát politikem. Jen je třeba si dát pozor, aby se »nepřešláply zákony«. A to si jistě každý takový »filantrop« rád pohlídá.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov