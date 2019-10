Kde je pravda?

V dnešní době je úžasné, že si každý můžeme povídat a psát (tedy téměř), co chceme. Jenže je rozdíl mezi osobním názorem a pravdou. Pravda je mrška, která jen málokdy má jednu jedinou tvář. Tedy ona je jen jedna, ale je možné ji popsat z mnoha úhlů pohledu. Jednoduchý příklad: Kočka zakousne myš. Co je pravda - »Hladová kočka si ulovila večeři?« Nebo - »Nebohá myš skončila v zubech šelmy?« Případně – »Děsivé zprávy z přírody – vítězství síly predátora a brutální smrt v přímém přenosu!«

Ale můžeme jít ještě dál. Například: »Nebohá kočka je nucena lovit venku! Adoptujme všechny toulavé kočky!« Nebo naopak: »I malý život myšky stojí za záchranu! Vyžeňme kočky z polí!«

Že to už je blbost? Proč ne – když budeme stavět na oko luxusní útulky pro »toulavé« kočky a vybírat na ně podpory, dotace a podobně, když se pak polovina financí použije na tak důležité věci, jako je výkup pozemků, předražená projektová dokumentace, poradce pro chov koček a výzkum pro nejefektivnější krmení pro kočky. A do čela všeho postavíme někoho zkušeného. Třeba nukleárního fyzika, nebo architekta s politickou minulostí, hlavně aby byl dobře placen… Nebo naopak kampaň na záchranu myší – neziskové organizace, platící mnoho expertů, ekologů, ekonomů a »pí-áR istů« s nebeskou výplatou, loga, informační materiály, letáky a transparenty, bannery a obří reklamy, to vše za mnohonásobně vyšší ceny a na vrch třeba čepička s myškou. Hlavně, když se za nás postaví většina a přispěje… Super byznys.

Kapku jsem se nechala unést, ale jistě už chápete titulek. Každý holý fakt může být pro jednotlivé pozorovatele úplně jinou pravdou. A každý takový pozorovatel v jiném názoru či úhlu pohledu vidí nepravdu, či dokonce nebezpečnou lež. Často nebezpečnou pro jeho úhel pohledu, morální přesvědčení, politicky-pracovní nasazení či dokonce cílené plnění peněženky…

Jak říká moje maminka, pravda bývá často zakopaná někde uprostřed a bez náhrobku. Pokud ji chceme najít, musíme se prokousat zprávami a názory všech zúčastněných stran a pak si rozumově najít střed. Ale protože jsme osoby myslící, citlivé, emocemi či jinými veličinami zmítané, často se přikláníme k určitému názorovému proudu. Ale jen blbec uráží lidi, kteří plují zrovna v proudu jiném, či dokonce opačném. Tito blbci jsou nepříjemní, ale ne nebezpeční. Nebezpeční jsou naopak inteligenti bez svědomí, citů, páteře a s peněženkou místo pajšlu. Ti, kteří překroucenou a na hlavu postavenou pravdu produkují. Na ty je potřeba dávat veliký pozor…

Helena KOČOVÁ