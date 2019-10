Ilustrační FOTO - wikimedia commons

Nová zónace NP Šumava

V Národním parku Šumava by měly nově vzniknout čtyři zóny místo dosavadních tří. Pod nejpřísnější režim, tedy do přírodní zóny, která se ponechá pouze přírodním procesům, má nově spadat 27,7 procenta plochy parku.

Vyplývá to z návrhu vyhlášky ministerstva životního prostředí, která je k dispozici na vládním webu. Vyhláška je nyní v připomínkovém řízení. Nově navržené zóny ve vyhlášce odpovídají návrhu, který v červnu schválila Rada Národního parku Šumava.

Vedle zóny přírodní má v šumavském parku vzniknout zóna přírodě blízká, která počítá s minimálním zásahem lidí a která má tvořit 24,6 procenta parku. Zóna soustředěné péče má zabrat 46,5 procenta. Nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu, bude se rozkládat na 1,2 procenta území parku a nachází se v ní hlavně zastavěné a zastavitelné lokality.

Většinu pozemků v šumavském národním parku vlastní stát, a to asi 86 procent. Asi desetina parcel je v majetku obcí a zbývající čtyři procenta pozemků je soukromá. Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že nově navrhované rozdělení parku do zón nezasáhne do nynějšího běžného hospodaření v parku. Pokud by některému z vlastníků vznikla kvůli ochraně území újma, má právo požádat stát o peněžitou náhradu, stojí v důvodové zprávě.

Kvůli návrhu rozdělení Šumavy do zón podal v srpnu Jihočeský kraj správní žalobu na národní park i ministerstvo. Tvrdí, že ho obě instituce prakticky vyloučily z jednání o novém rozčlenění zón. Vedení parku ale uvedlo, že jeho ředitel Pavel Hubený osobně jednal se zástupci obcí, Plzeňského i Jihočeského kraje.

