Bez peněz k zubaři nelez?

Stomatologickou péči čekají změny. Zdraví dospělí si nově budou hradit fixní rovnátka celá sami, více peněz pojišťovny zaplatí za nejzákladnější zubní protézy a další stomatologické výrobky, navíc bude možné si doplatit na lepší výrobek jen rozdíl cen.

Změny zavádí novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví. Předloha nyní míří do meziresortního připomínkového řízení, platit by měla od roku 2021. Letos bylo na zubní péči vyhrazeno přes 13 miliard korun, příští rok půjde o 730 milionů korun víc. Úhradová vyhláška počítá s novými výkony a vyšší úhradou pro ordinace, které přijímají nové pacienty.

Novela podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) zvyšuje dostupnost stomatologických zubních náhrad a rovnátek pro nemocné pacienty. »Do chystané novely zákona o veřejném zdravotním pojištění jsme zahrnuli novinky, které učiní péči pro pacienty s vážnými ortodontickými vadami, jako jsou rozštěpy, vrozené nebo systémové vady, mnohem dostupnější a rozšíří úhradu i na jiné než základní zubní náhrady,« uvedl ministr.

Stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková (KSČM) poukázala na to, že ministerstvo zatím uveřejňuje pouze své záměry, nikoliv hotovou věc. Návrh teprve vstupuje do mezirezortního připomínkového řízení, a to podle ní znamená, že ještě může doznat významných změn. »Přesto je jakousi aspoň malou nadějí pro ty pacienty, kteří potřebují stomatologickou péči v oblasti dětské ortodoncie, zubních náhrad dospělých a vrozených vad. Nebudou snad muset v některých vybraných případech sahat tak hluboko do peněženky jako doposud,« řekla našemu listu. Je však podle ní škoda, že ani současné ministerstvo se neodhodlalo k radikální systémové změně, která by umožnila hradit výkony zubních lékařů v plné výši tak, jak je to v případě ostatní poskytované zdravotní péče v České republice. »Náprava nerovnosti vzniklé v devadesátých letech, kdy se stomatologická péče prakticky vydělila z hrazení z veřejného zdravotního pojištění, zatím nenastala. Stále tedy platí a bude platit to, co zná každý z nás, že ‚bez peněz k zubaři nelez‘,« konstatovala Marková.

Zubní protézy by měly být dostupnější

U fixních rovnátek pojišťovny dosud hradily jen práci lékaře, nikoliv materiál. U vážných případů bude hrazeno oboje i dospělým. U dětí a mladých do 22 let s vážnou vadou pojišťovny budou hradit celou cenu, u méně závažných jen práci jako dosud. Za materiál zaplatí lékaři ale o několik stovek víc. Snímatelná rovnátka budou u vážných vad zdarma, do 22 let pacienta pojišťovna zaplatí lékaři práci a část materiálu. Ostatní pacienti si uhradí celou cenu.

»Léčba ortodontických vad je efektivnější v dětském věku, kdy může přinést skutečné zlepšení zdravotního stavu, nikoliv pouze kosmetický efekt,« uvedl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Rozléčení pacienti budou mít péči hrazenou podle stávajících podmínek. Rovnátka stojí obvykle několik desítek tisíc korun až 100 000 korun. Cena práce se liší podle počtu návštěv, za jednu pojišťovna hradila řádově stovky.

Více dostupné by podle ministerstva měly být zubní protézy. Bude také možné si legálně připlatit na lepší jen dorovnáním rozdílu. Podobně bude možné si připlatit na korunky a částečné náhrady nebo modernější materiály. Hradí je ale méně často, protože mají delší trvanlivost. Plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění bude péče těm, kteří mají vážné zdravotní vady.

Podobně už ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotními pojišťovnami postupovalo také u dalších příspěvků pojišťoven, které tvoří jen malou část pacientem hrazené ceny. Zrušený byl příspěvek 150 korun jednou za tři roky na brýlové obruby a 1000 korun příspěvek na paruku pro pacienty v onkologické léčbě. Některé pojišťovny ho ale svým klientům hradí z fondu prevence.

