MS Dauhá: české oštěpařky nepřehodily 60 m!

Zuzana Hejnová na mistrovství světa v Dauhá postoupila bez problémů do středečního semifinále běhu na 400 metrů překážek. V rozběhu byla druhá za ukrajinskou vicemistryní Evropy Annou Ryžykovovou v čase 55,33 s. Žádná z trojice českých oštěpařek nepostoupila na MS do užšího finále. Obhájkyně titulu Špotáková skončila devátá, Ogrodníková byla 11. a Šedivá 12.

Vyhrála Australanka Kelsey-Lee Barberová, která posledním pokusem hodila 66,56 metru a v 28 letech se radovala z největšího úspěchu v kariéře. Druhá byla se ztrátou 68 centimetrů Číňanka Liou Š'-jing. Třetí skončila její krajanka Lu Chuej-chuej, jednička letošní sezony, která ve finále nedokázala zopakovat pondělní kvalifikační hod za 67 metrů. Čtvrté Christin Hussongové z Německa nestačil na medaili výkon 65,21 metru.

Světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková v Kataru marně atakovala hranici 60 metrů. Zaostala za ní o 13 centimetrů, na postup mezi nejlepší osmičku potřebovala přidat metr a čtvrt.

Nezdar brala s nadhledem. »Nevím, co víc bych mohla udělat pro to, abych dnes hodila. Proto nemám slzy na krajíčku, udělala jsem pro to maximum, co šlo. A nejen já, všichni ti, co mě podporují a co mi pomáhají starat se o děti. Prostě to dneska nevyšlo. Ale je to cesta do Tokia, o které mluvím od začátku, proč jsem se po druhém dítěti pustila do té dřiny,« řekla trojnásobná světová šampionka, která po OH v Tokiu plánuje loučení.

Vicemistryně Evropy Ogrodníková v úvodní sérii sektorem jen proběhla, nejlepší třetí pokus měřil 57,24. Letos přitom dokázala hodit o deset metrů dál a ve světových tabulkách jí patřilo třetí místo. »Cítila jsem se docela dobře, nevím, co bych na to řekla. Tady jsem bohužel byla jedenáctá s hrozným výkonem, pořád je to dobrý. Ve světě je asi sto oštěpařek, ne-li víc, tak jsem byla jedenáctá, to je dobré,« uvedla.

Šedivá, pro kterou byl úspěchem už postup do dvanáctičlenného finále, nepřehodila 56 metrů. Došly jí síly. »Těšila jsem se, ale prostě mi hrozně došlo. Tohle musím zlepšit, aby když příště dostanu takovou příležitost, aby mi nedošly síly. Nebyla jsem schopná běžet,« posteskla si sedmá žena loňského ME.

Mistrem světa ve skoku o tyči se stal obhájce titulu Sam Kendricks z USA. Překonal 597 cm stejně jako druhý Švéd Armand Duplantis, ale měl lepší zápis. Na 587 cm se přitom Kendricks zachránil až třetím pokusem, ale na následující výšce naopak získal v souboji s devatenáctiletým mistrem Evropy rozhodující výhodu.

Americký favorit Noah Lyles vyhrál dvoustovku v čase 19,83 sekundy. Druhý byl bronzový Kanaďan ze stovky Andre De Grasse, obhájce Ramil Gulijev z Turecka doběhl pátý.

A amerického vítěze měla také osmistovka, kterou ovládl Donavan Brazier. Zvítězil v rekordu šampionátu 1:42,34, stříbrný Amel Tuka z Bosny byl o více než sekundu pomalejší.

Lada Vondrová se do finále hladké čtyřstovky nedostala. V druhém semifinálovém běhu skončila dvacetiletá česká reprezentantka s časem 52,25 sekundy na posledním osmém místě. V pondělním rozběhu byla Vondrová o dvě setiny rychlejší a postup do semifinále sama označila za překvapivý.

Semifinále zkusila rozběhnout na osobní rekord 51,71. »Myslím, že na ten osobák mohlo být, ale asi jsem trochu zazmatkovala. Myslím, že jsem trochu přepálila tu třetí stovku a těch posledních 50 metrů už nebylo nic moc. Ale zkusila jsem to, já jsem neměla co ztratit. Bohužel to nevyšlo, ale hodnotím to pozitivně,« komentovala česká naděje svůj premiérový světový šampionát.

Letos Vondrová koketovala i s překážkami, ale ráda by se i do budoucna zaměřila hlavně na hladkou čtvrtku. Semifinále na světové scéně mezi dospělými je pro ni povzbuzením. A hodlá mít nadále stejnou image. »Mašlička, podkolenky a ananas na hlavě,« popsala svá poznávací znamení.

Hejnové v rozbězích odpadly hned dvě velké soupeřky. Obhájkyně titulu Američanka Kori Carterová v polovině trati vzdala kvůli zranění a stříbrná medailistka z olympijských her Dánka Sara Petersenová byla diskvalifikována pro chybný přechod překážky.

Carterová však byla vinou zdravotních problémů letos nejhorší z amerického kvarteta překážkářek. To světová rekordmanka a olympijská vítězka Dalilah Muhammadová se s vypuštěným závěrem dostala snadno pod 55 sekund. Ještě rychlejší byla vítězka Diamantové ligy Sydney McLaughlinová v nejlepším čase 54,45 s.

Dvojnásobná mistryně světa Hejnová při vstupu do svého osmého světového šampionátu nastoupila ve vnější dráze a neměla tudíž přehled o soupeřkách. Běžela si svým tempem, nebyla úplně spokojena s rytmem, ale v závěru si mohla dovolit šetřit síly. Časem se zařadila na 12. místo.

Už před rozběhem tušila, že se vzhledem k volnému pondělku nebude cítit nejlépe. »Tím, jak jsem měla včera volno, tak dneska jako rozcvička nic moc. Ale myslím si, že to byl dneska cíl. Prostě se proběhnout, pohlídat si postup a zítra se mi podle mě poběží mnohem líp,« řekla.

Na hladké čtvrtce mužů byl v rozbězích nejrychlejší Kirani James z Grenady. Olympijský vítěz z Londýna a druhý z Ria de Janeiro se jako jediný dostal pod 45 sekund. Byl to přitom jeho teprve druhý letošní závod, James vynechal Diamantovou ligu a divákům se představil jen na lokálních závodech ve Španělsku. Zklamání katarským fanouškům připravil Abdalelah Harún, bronzový z posledního mistrovství světa, který nedokázal překonat zdravotní problémy a vypadl hned v rozběhu.

Naopak jiná domácí hvězda, výškař Mutaz Issa Baršim, se zdá být po loňském vážném zranění kotníku opět fit. Obhájce titulu v kvalifikaci skákal vše na první pokus a zlepšil si letošní maximum na 229 cm, což stačilo na finále. Mezi vyřazenými jsou úřadující mistr Evropy Němec Mateusz Przybylko, vítěz Diamantové ligy Ukrajinec Andrij Procenko i jeho bronzový krajan z Ria Bohdan Bondarenko.

V kvalifikaci kladivářů nenechal Polák Pawel Fajdek nikoho na pochybách, že to myslí s útokem na čtvrté světové zlato vážně. Hned v první sérii jeho kladivo dolétlo na 79,24 m. Podobně suverénně se s limitem vypořádal jeho krajan a lídr letošních tabulek Wojciech Nowicki (77,89).

V rozbězích steeplu byl nejrychlejší objev letošní sezony, devatenáctiletý vítěz Diamantové ligy Getnet Wale z Etiopie, se sprinterským závěrem v čase 8:12,96. Olympijský vítěz a mistr světa Conseslus Kipruto v závěru svého rozběhu takticky brzdil vedoucí skupinu, aby postoupili všichni čtyři Keňané. Ti teď budou mít v očekávaném souboji s Etiopií ve finále početní převahu, protože juniorský mistr světa Takele Nigate dvakrát upadl.

Finále:

Muži:

200 m (vítr +0,3 m/s): 1. Lyles (USA) 19,83, 2. De Grasse (Kan.) 19,95, 3. Quiňónez (Ekv.) 19,98, 4. Gemili (Brit.) 20,03, 5. Gulijev (Tur.) 20,07, 6. Brown (Kan.) 20,10, 7. Sie Čen-jie (Čína) 20,14, 8. Greaux (Trin.) 20,39.

800 m: 1. Brazier (USA) 1:42,34, 2. Tuka (Bosna) 1:43,47, 3. Rotich (Keňa) 1:43,82, 4. Hoppel (USA) 1:44,25, 5. Vázquez (Portor.) 1:44,48, 6. Ben (Šp.) 1:45,58, 7. Arop (Kan.) 1:45,78, 8. Murphy (USA) 1:47,84.

Tyč: 1. Kendricks (USA) 597, 2. Duplantis (Švéd.) 597, 3. Lisek (Pol.) 587, 4. Lita Baehre (Něm.) 570, 5. Braz (Braz.) 570, 6. Holzdeppe (Něm.) a V. Lavillenie (Fr.) oba 570, 8. Stecchi (It.) 570.

Ženy:

Oštěp: 1. Barberová (Austr.) 66,56, 2. Liou Š'-jing 65,88, 3. Lu Chuej-chuej (obě Čína) 65,49, 4. Hussongová (Něm.) 65,21, 5. Wingerová (USA) 63,23, 6. Chaladovičová (Běl.) 62,54, 7. Kolaková (Chorv.) 62,28, 8. Raniová (Indie) 61,12, 9. Špotáková 59,87, ...11. Ogrodníková 57,24, 12. Šedivá 55,86.

(čtk)