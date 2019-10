Antonio pevně stojí za revolucí

Do Moskvy přijel o předposledním zářijovém víkendu Antonio Guerrero Rodríguez člen legendární Miamské pětice, který strávil v americkém vězení šestnáct let, napsal server Ukrajina.ru.

Na půdě Dělnické univerzity se setkal s moskevskými komunisty a členy dalších levicových organizací, kteří se zúčastnili kampaně za osvobození Miamské pětice. Promítali na stěnu fotografie akcí, z nichž mediálně nejznámější se stal let horkovzdušného balonu s portréty Che Guevary.

Učil se stavět letiště

Antonio se narodil v americkém Miami v roce 1958. Když mu byl rok, rodiče se i s ním vrátili na Kubu za Fidelem Castrem, Che Guevarou a vítěznou revolucí. Antonio se dobře učil a ve škole byl přirozeným vůdcem, takže dostal možnost završit vzdělání v bratrském SSSR. Pět let studoval v kyjevském institutu civilního letectví výstavbu letišť. Pět let strávil na břehu Dněpru a vzpomíná především na to, že »k pohodlnému životu mi stačily tři ruble na den«.

Cedule na podporu pětice v kubánském Varaderu. FOTO - wikipedia commons

V roce 1983 studia úspěšně dokončil a vrátil se domů, pracoval na rozšíření letiště v Santiagu de Cuba. Talentovaný inženýr neušel pozornosti kubánské rozvědky, absolvoval kurzy pro práci v utajení a v roce 1991 byl poslán na Floridu.

Nenávist a teror

Tam žije početná kubánská menšina, revoluční vláda dala těmto lidem možnost bez překážek odjet, napsal server. Někteří se však odvděčili nenávistí k bývalé vlasti. Americká tajná služba pro ně organizovala tábory vojenské přípravy, jejichž absolventi byli vysíláni na Kubu k diverzím. Od konce 60. let do konce 90. let minulého století se Kuba musela vypořádat s následky 5780 teroristických aktů. Teroristé ostřelovali z rychlých vojenských lodí 67 kubánských průmyslových podniků. Použili také biologickou zbraň. Zanesli na Kubu horečku dengue, na niž zemřelo 158 lidí. Nakaženo bylo celkem 300 000 obyvatel Kuby. Ukázalo se, že kubánské zdravotnictví se ocitlo na světové úrovni, když obávanou nemoc drtivá většina pacientů přežila. CIA vytvořila pro diverzi proti Kubě celkem 299 teroristických skupin se čtyřmi tisícovkami členů. Je zřejmé, že Kuba měla velký zájem získat o těchto teroristech informace.

Práce v utajení

Kuba vyslala do miamského emigrantského prostředí pět rozvědčíků, později se stali známými jako Miamská pětice. Měli přesně stanovený úkol odhalovat přípravu protikubánských teroristických akcí a své poznatky předávat do vlasti. Podle pokynů nesměli v žádném případě provozovat špionáž proti USA.

Práce se dařila až do operace, kdy kubánská protiletecká obrana sestřelila dva vrtulníky s diverzanty, kteří měli být vysazeni na Kubě. Zahynuli diverzanti a posádky vrtulníků, čtyři američtí občané. Tehdy pojala CIA podezření a v roce 1998 členy Miamské pětice zatkla. Antonio byl spolu se čtyřmi druhy obžalován z »konspirace s cílem uskutečnění trestných činů proti USA«. Dostal doživotí a navíc deset let.

Ve vězení učitelem

Antonio se ve vězení stal, stejně jako řadu let předtím ve škole, neformálním lídrem. Diskutoval se spoluvězni, kteří přijali jeho nápad, že je bude učit angličtinu, matematiku a literaturu. Spoluvězni byli většinou zloději a násilníci, do školy většina z nich nechodila vůbec, nebo jen krátce. Možnost vzdělávání je po krátké zkušenosti nadchla. Vedení věznice chtělo »školu« zakázat, ale sami vězni si vymohli její pokračování.

Rozhodnutí amerického soudu bylo v USA přijato s rozpaky, na stranu Miamské pětice se přidal například bývalý generální prokurátor Ramsey Clark. Odpor vyvolal soudní ortel za hranicemi. Vzniklo celosvětové hnutí za osvobození pětice. Vždyť se ničeho nedopustili. Odhalovali kriminální činy, které připravovala americká tajná služba. Tyto činy byly v rozporu i s americkými zákony i mezinárodními úmluvami.

Členové Miamské pětice byli pod tlakem kritiků z mnoha zemí i amerických právníků propuštěni.

Rovnost dává svobodu

Antoniovi je až do poloviny října šedesát let, šestnáct z nich strávil v americké věznici. Když se zabýval vyučováním spoluvězňů, rozšířil se po celém světě internet a na Ukrajině, kde studoval, začala válka. »Svět se změnil,« řekl Antonio při moskevském setkání. »Pro mě se ale nezměnilo nic. Studoval jsem v Kyjevě, velmi jsem si oblíbil váš lid. Dřív nebylo Rusů a Ukrajinců, všichni byli přátelé.« Antonio hovořil rusky, i když zpočátku mu po mnohaleté přestávce dělalo menší potíže nalézt správné výrazy a do řeči se vkrádala španělská slovíčka. Ale rozmluvil se. Například o tom, že bydlí v překrásném hotelu, do jehož stavby byl vložen talent a práce ruských lidí. Jenže jim hotel nepatří, má ho ve vlastnictví jeden boháč. »A přitom velká část obyvatel města bohatá není, naopak. Nepovažuji to za správné«.

Říká také, že po Moskvě navštíví Kyjev. »Nebyl jsem tam 36 let. Vím, co se tam děje, že je tam válka. Myslím, že ti, kdo jsou u moci, rozdělují lidi, kteří byli vždy spolu. Obyčejní lidé rozdělování odmítají. Já nechápu Rusko a Ukrajinu jako dvě země stojící proti sobě. Pro mě se nic nemění.«

»Na Kubě vyrostla nová pokolení obyvatel, která nepomatují revoluci. Nebojíte se, že se Kuba změní?« zněla jedna z otázek. »Když jsem z Kuby v roce 1991 odjížděl, bylo tam bezplatné vzdělání a lékařská péče pro všechny. Když jsem se v roce 2014 vrátil, všechno zůstalo při starém. Všichni přesně chápeme, co by se stalo s naší zemí, kdy bychom zapomněli na výdobytky socialismu. Vrátili bychom se do středověku. Bezplatné vzdělání a zdravotnictví, neexistence nerovnosti a dělení na bohaté a chudé – myslím, že naše mládež chápe, že tohle všechno získala díky revoluci.«

Na závěr besedy přidal Antonio své vyznání: »Jsem marxista. Věřím, že Marxův Kapitál přesně popisuje kapitalismus a jeho konec. Vždycky jsem věřil ve správnost a potřebu sociální spravedlnosti. Jedině rovnost dává člověku svobodu. Ne peníze, ale rovnost.«

(za)