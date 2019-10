Karel Gott s manželkou Ivanou Gottovou v září 2013. FOTO - wikimedia commons

Agentura DPA: Zlatý hlas z Prahy utichl

Zlatý hlas z Prahy utichl, napsala o smrti Karla Gotta německá agentura DPA. V ČR byl zpěvák legendou, připomíná zase list Süddeutsche Zeitung. Zapsal se i do německých srdcí, míní televize n-tv. Na úmrtí 80leté české hvězdy reagovala prakticky všechna německá média. I média v dalších státech.

»Velmi šarmantní Karel Gott očaroval generace posluchačů s písněmi jako Včelka Mája a Schicksalsmelodie. Pro řadu Čechů byl prostě jen Mistr - mistr populární hudby,« konstatuje DPA, podle níž každá generace zná alespoň některý z Gottových hitů. »Nejpozději s písní o Včelce Máje se Karel Gott prozpíval do srdcí německých fanoušků. Ve své vlasti byl oslavován jako legenda,« poznamenává na svém webu televize n-tv, podle níž plzeňský rodák byl jednou z největších hvězd populární hudby. »S titulní melodií ke kreslenému seriálu Včelka Mája se jeho hlas stal známý pro generace německy mluvících dětí,« píše deník Süddeutsche Zeitung. Připomíná, že Gott vystupoval zhruba 60 let a prodal přes 50 milionů nahrávek. Vedle dětské melodie vyzdvihuje třeba píseň Lady Carneval. I kvůli své dlouhé kariéře se podle DPA řadě Čechů zdál Gott být prakticky nesmrtelný. Proto bylo šokem, když mu lékaři v listopadu 2015 diagnostikovali nádorové onemocnění mízních uzlin. Ale Karel Gott zůstal statečný, podrobil se chemoterapii a odmítl léčení v zahraničí, podotýká německá agentura. Letos v září, jak připomíná, pak přišla hrozivá zpráva, že trpí akutní leukémií. O úmrtí Karla Gotta informovaly ve speciálních hlášeních všechny hlavní německé zpravodajské televize i weby. Pro řadu z nich to byla zpráva číslo jedna. Zpěvák má v Německu mnoho fanoušků. Jeho úmrtí se stalo »přelomovou zprávou«.

Úmrtí Karla Gotta zaznamenala v Rusku, kde byl zpěvák velice populární, místní média v čele se státní tiskovou agenturou TASS. Ta českého zpěváka označila za »hvězdu světové populární hudby první velikosti«. TASS poznamenal, že Gott během své pěvecké dráhy nahrál více než 2000 písní. Nejprodávanějším zůstává album Karel Gott, které vyšlo v Sovětském svazu v roce 1977 nákladem 4,5 milionu kusů.

Úmrtí Karla Gotta se včera nejen v Německu stalo mediální zprávou číslo jedna. FOTO - wikimedia commons

»Zemřel král českého popu,« napsal list Komsomolskaja pravda a dodal, že Gott byl jako jeden z mála českých interpretů velice slavný také v zahraničí, k čemuž přispělo, že zpíval i v cizích jazycích. »V mnoha zemích jej nazývali ,českým slavíkem‘,« napsala agentura RIA Novosti a připomněla Gottovu popularitu v Sovětském svazu a později v Rusku, kde jeho poslední koncerty i v tomto tisíciletí znamenaly plné sály fanoušků. »Karel Gott byl populární český zpěvák, který byl dobře známý v Sovětském svazu, kde měl desítky vystoupení, některá s armádním souborem Alexandrovců,« poznamenal deník Kommersant, který o Gottově úmrtí informoval na svém webu bleskovou zprávou.

Zemřel československý popový král, největší hlas Česka, fenomenální zpěvák, píší slovenská média. Informaci o smrti zpěváka zaznamenaly všechny přední slovenské listy i zpravodajské portály. Gott během své dlouhé kariéry vystupoval i na Slovensku. Veřejnoprávní Rozhlas a televize Slovenska (RTVS) oznámil, že jeho život a tvorbu připomene ve svém televizním a rozhlasovém vysílání. »Davy ho milovaly před sametovou revolucí, milovaly ho i po ní. I proto byl každoročně v anketě vyhlašován nejlepším zpěvákem. Mělo Česko ve své historii větší talent? Těžko,« uvedl list Sme. Podle Sme vzácnou profesionalitu Gotta, kterému bylo dříve diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin, nenarušila ani jeho nemoc.

Byl nejznámější popovou hvězdou, která vzešla z Československa. Jeho kariéra přesáhla šest dekád na scéně; prodal miliony nahrávek doma i v zahraničí, zvláště v Německu, napsal list Denník N, který Gotta označil za československého popového krále. Podle portálu Aktuality.sk byl Gott jedním z nejúspěšnějších československých a českých umělců, kterému se podařilo prorazit i v zahraničí. Gott byl populární na Slovensku, kde v roce 1966 vyhrál první ročník Bratislavské lyry s písní Mám rozprávkový dom, zpívanou slovensky.

Medailonky k úmrtí Karla Gotta přinesla i řada rakouských médií, která píší o legendárním zpěvákovi, jehož hity spojily několik poválečných generací. Mnohá z nich uvádějí, že Zlatý hlas z Prahy se proslavil mimo jiné písní Včelka Mája, připomínají ale i další z desítek hitů a také to, že v roce 1968 reprezentoval Rakousko v hudební soutěži Eurovize.

Zprávu o úmrtí Karla Gota přinášela polská média s komentáři, že navždy odešel nejslavnější český zpěvák, legenda, která byla označována za Franka Sinatru východního bloku. »Byl velice populární nejen v Česku, ale také v Německu a Rusku,« uvedla rozhlasová stanice TOK FM a poznamenala, že Karel Gott, nejslavnější zpěvák české populární hudby, od roku 1965 vydal skoro 300 alb a prodal desítky milionů desek. »Snil, že se stane malířem. Usiloval o místo na akademii, ale nebyl přijat ke studiu. Rezignoval a šel se učit elektrikářem,« připomněla stanice RMF 24 začátky pozdějšího »Sinatry východního bloku«. »Vystupoval na scénách celého světa, měl stovky milostných příhod, vydal více než 180 desek, jejichž náklad se podle různých zdrojů odhaduje až na 100 milionů kusů,« poznamenala televize TVN 24. Server Onet zesnulého označil za legendu; Zlatý hlas z Prahy zpíval nejen česky, ale i německy, anglicky, italsky a rusky. Onet citoval vyjádření polské zpěvačky Haliny Mlynkové, podle které Gott byl »Bohem vyvolený umělec a velký člověk, takový člověk tady zůstává navždy, i když se mu musí dovolit odejít«.

(čtk)