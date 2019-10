Dvakrát měř a jednou řež

Blíží se krajské a senátní volby a také sjezd KSČM. Máme před sebou spoustu práce. Měli bychom pečlivě přemýšlet o tom, kam bude strana směřovat. Naším hlavním úkolem však je, nepřestat pracovat pro občany. V poslední době, jak jsem již několikrát řekl, se podařilo splnit mnohé z bodů našeho volebního programu. Přesto mi však připadá, že sjezd, který nás čeká v dubnu příštího roku, u některých převažuje nad starostí o krajské a senátní volby. Ještě ani neproběhly okresní a krajské konference, na kterých se bude jednat o nominacích do vedení strany, a někteří již sdělují do mediálního prostoru případná jména kandidátů na předsedu strany.

Humorné je, že padají i jména lidí, kteří tuto kandidaturu razantně odmítají. V tomto případě patrně nebude splněný sen těch, kteří se snaží již dnes vysoké stranické funkce rozdělit. Je třeba si uvědomit, že delegáti sjezdu budou ze všech koutů naší republiky. Rozhodně není možné, aby je hrstka lidí dokázala ovlivnit a oni ji bez odporu a vlastního uvážení poslechli.

Jediným měřítkem v rámci návrhů na funkce ve straně by měla být pracovitost a výsledky minulé činnosti. Měli by to být lidé zkušení, kteří dovedou naslouchat většině a netvoří různé nátlakové skupinky. KSČM se bude v budoucnu dařit tak, jak nás zhodnotí lidé v ulicích českých, moravských a slezských měst a obcí. Měřítkem pro občany bude vždy množství odvedené práce v jejich prospěch.

Proto se vždy nejvíce snažme plnit jednotlivé body našeho programu, které by pro všechny měly být závazkem. Je také nutné tyto výsledky zhodnotit nežli začneme soudit některé z nás. Poslední průzkumy ukazují opět nárůst preferencí. Je však třeba si uvědomit, že výsledky průzkumů popularity jednotlivých stran jsou vždy poplatné tomu, v jakém místě, obci či městě jsou prováděny. Vliv na jejich výsledek má také beze sporu počet oslovených respondentů.

Často mě oslovují lidé se svými problémy, ale i radostmi které prožívají. Pokud si najdeme dostatek času jim naslouchat a budeme mít snahu v jejich situaci jim i pomoci nemusíme mít obavu z výsledků voleb. Máme nejpočetnější členskou základnu a je třeba konstatovat, že přicházejí i noví členové. Všechno má svůj rub a líc. Je však třeba uvažovat střízlivě a více přemýšlet o tom, co se nám snaží být podsunuto. Každý si umí vytvořit vlastní názor a pohled na věci. Žijeme v moderní a svobodné společnosti, která jistě ocení každý pozitivní krok, který učiníme. Není třeba brečet nad rozlitým mlékem. Jen čas ukáže, jaká vlastně byla pravda.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM