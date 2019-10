Sto lidí, sto názorů

Každý z nás může nahlas říkat svá mínění. Někomu se líbí holky a jinému vdolky. Nic se nemá přehánět. V současné době je samozřejmé chránit naši planetu proti zničení. To ale neznamená, že přestaneme jíst maso, nebudou se rodit děti, stavět dálnice či továrny. Nebudeme přece vracet rozvoj života kamsi do minulosti. Děti jsou největším pokladem a svět určitě neničí používání plenek.

Máme poměrně propracované třídění odpadu a lidé se opravdu snaží. Malé obchody na vesnicích nemají kde případné vykoupené prázdné plastové lahve skladovat. Navíc dovézt je do marketu ve velkých městech bude pro starší občany problém. Možná by stačilo zvýšit počet kontejnerů na plast. Nic se nemá přehánět, vraťme se ke zkušenostem našich předků. Važme si přírody a snažme se ji chránit pro příští generace. Buďme především dobrými hospodáři, aby bylo co nejméně problémů k řešení.

Ivo POJEZNÝ, poslanec (KSČM)