Nechutné relativizace a populismus

Relativizace je mocný nástroj tohoto kapitalistického režimu. Jedna ze zásadních věcí, jak obelhat celou společnost, vyžaduje zásadní amorální chování. Je to zároveň výborný manévrovací prostor pro zájmy systému, který zde máme. Vejdou se sem lži, polopravdy, populismus, bulvár, spekulace a spousta dalších manipulací.

A proč o tom píšu? Tak vezměme si třeba populismus v politické sféře. Řádoví členové parlamentní SPD vedou paralelně, stejně jako komunisté jednoznačný boj za zachování sochy maršála I. S. Koněva, a většinou víme, že jde hlavně o princip a o přepisování dějinné pravdy. Jestliže se tato bitva prohraje, a v současnosti nějaké trumfy vedení Prahy 6 skutečně má, pak tato prohra může způsobit, že se opět začnou v rámci ideologie Evropské unie likvidovat ostatní, méně i více významná památná místa naší historie.

A o jaké ideologii Evropské unie to mluvím? Evropský parlament 19. září tohoto roku přijal společný návrh usnesení »O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy«, kde s ohledem na všeobecnou deklaraci o lidských právech, na deklaraci o nutnosti mezinárodního odsouzení totalitních komunistických režimů ospravedlňuje přepisování dějin. Také se ve společně schváleném návrhu tohoto usnesení zdůrazňuje v článku M) odstavci 2, že »druhá světová válka, nejničivější válka v dějinách Evropy (nechápu proč jen Evropy), byla zahájena v bezprostředním důsledku neblaze proslulé smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení ze dne 23. srpna 1939 známé jako pakt Molotov–Ribbentrop«. Což je absurdní, tato smlouva naopak válku o určitý čas oddálila, a tím de facto zachránila spousty životů.

Relativizace zde hraje roli nástroje pro přepisování dějin a vzývání nenávisti a nacionalismu proti komunistům, samotné Ruské federaci a levici vůbec. Tady je nutno říci, že česká europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná hlasovala, spolu s dalšími 61 europoslanci, jednoznačně proti!

Europoslanci SPD MUDr. Ivan David a můj jmenovec generál Hynek Blaško hlasovali pro toto usnesení! Jak si to mají vysvětlit jejich řadoví voliči? A pak že s nimi mají komunisté spolupracovat!? Nebylo by to spíš strkání hlavy do oprátky?

Jak je vidět, veřejnost musí těmto otázkám věnovat daleko větší pozornost, jelikož tohle usnesení EP dá jasnou zelenou ke zvyšování nenávisti a fašizaci ve společnosti nejen v Evropě.

Roman BLAŠKO