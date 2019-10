Ilustrační FOTO - Pixabay

101 milionů pro Měsíc a Mars

Austrálie investuje 101 milionů amerických dolarů na podporu snahy amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) vrátit se na Měsíc a doletět na Mars, oznámil australský premiér Scott Morrison.

Investice zamíří k australským firmám, kterým by měly pomoci zapojit se do plánů NASA. »Podporujeme australské firmy v cestě na Měsíc i Mars a zase zpět,« uvedl Morrison v prohlášení. Bílý dům oznámil svůj cíl vrátit se na Měsíc do roku 2024. Australská vesmírná agentura, založená loni, bude spolupracovat při hledání oblastí, kde by mohla nejlépe mise NASA podpořit. Australské firmy by se mohly podílet na průzkumu nerostného bohatství ve vesmíru. »Důlní průmysl máme v Austrálii dost dobrý,« řekl Morrison. Australské společnosti by mohly spolupracovat i na výrobě vybavení kosmických lodí a vývoji automatizovaných systémů. Morrison, jenž při návštěvě USA minulý týden zavítal i do Bílého domu, řekl, že Austrálie chce do roku 2030 vytvořit ve vesmírném průmyslu dalších 20 000 pracovních míst. Trump na společné tiskové konferenci podotkl, že cesta na Měsíc poslouží Američanům jako odrazový můstek k cestě na Mars. »Namítal jsem, že cesta na Měsíc není moc zajímavá, protože jsme tam už byli. Ale oni mi řekli: 'Ne, pane, to je odrazový můstek pro Mars,'« uvedl Trump.

(čtk)