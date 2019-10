Ilustrační FOTO - Pixabay

Demonstrace v Iráku

Iráčtí policisté střelbou do vzduchu rozháněli účastníky dvou demonstrací na severu a jihu irácké metropole Bagdádu. Lidé se znovu sešli po úterním protestu, který policie rozehnala slzným plynem, vodními děly i ostrou střelbou.

Podle informací v úterý přišli o život dva lidé a 200 bylo zraněno. Irácký prezident Barham Sálih vyzval k umírněnosti. Iráčané se bouří kvůli trvajícím ekonomickým problémům své země i korupci ve vládě. Úterní protest se konal v centru města. Kolem náměstí Tahrír hlídkují početné policejní jednotky včetně obrněných aut a členů zásahových oddílů. Zůstal uzavřen most vedoucí z náměstí do Zelené zóny, v níž sídlí vládní úřady a velvyslanectví a do níž se lidé snažili dostat při úterním protestu. Iráčané se ale včera sešli znovu, a to ve čtvrti Aš-Šaab na severu Bagdádu a na jihovýchodě města v části Az-Zaafaráníja. Podle AFP se policisté snažili rozehnat je střelbou do vzduchu.

Prezident Barham Sálih. FOTO - wikimedia commons

Protesty proti nedostatku veřejných služeb se dosud konaly spíš na jihu země. Iráčany trápí hlavně často přerušované dodávky elektřiny, nezaměstnanost a také korupce, která podle nich panuje ve vládě. Úterní protest neorganizovala žádná politická strana ani skupina, byl projevem všeobecné nespokojenosti občanů. Mluvčí ministerstva vnitra hovořil o »sabotérech, kteří se snaží rozpoutat násilí«. Prezident Barham Sálih ale zdůraznil, že ústava dává lidem právo na poklidné manifestace. »Pořádkové síly jsou tu proto, aby chránily občany. Naši mladí chtějí reformy a práci, je naší povinností tyto legitimní požadavky splnit,« napsal. »To není vláda, je to banda politických stran a milicí, které zničily Irák,« řekl jeden z demonstrantů, který nechtěl zveřejnit své jméno.

(čtk)