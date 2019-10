Národní umělec Karel Gott. FOTO - wikimedia commons

Odešel národní umělec Karel Gott

Odešla legenda české kultury, jeden z nejslavnějších Čechů, nejpopulárnější český zpěvák populární hudby a jediný její představitel, který se opravdu dokázal prosadit v zahraničí. Zemřel národní umělec Karel Gott. Ve věku 80 let skonal v úterý krátce před půlnocí na akutní leukémii.

Zpěvák zemřel doma. »S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás po těžké a dlouhé nemoci opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny,« sdělila před polednem manželka Ivana Gottová.

Zármutek nad odchodem legendy české hudby vyslovil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Odešel člověk, který rozdával radost nám všem. Člověk, který do poslední chvíle miloval život a svou práci. Zpráva o úmrtí Mistra Karla Gotta nás všechny hluboce zasáhla. Dovolte mi vyslovit hlubokou soustrast jeho rodině, blízkým a přátelům. Karel Gott zůstane navždy symbolem, který nám všem přinášel mnoho krásných chvil,« uvedl Filip.

»Dovolte mi vyjádřit upřímnou soustrast rodině Karla Gotta. Nikdy nezapomeneme na jeho písně, kterými rozdával radost několika generacím,« doplnila Filipa předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM). »Zůstane nadále v našich srdcích,« dodala Vostrá.

Za nesmírně zarmucující zprávu pro celou zemi označil Gottovo úmrtí prezident Miloš Zeman. »Nesmírně zarmucující zpráva pro celou naši zemi. Karel Gott byl skutečný Umělec, který se rozdával druhým. To je vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Karel Gott daroval svůj život generacím, daroval se nám všem,« poznamenal prezident, který chtěl Gotta vyznamenat při nebližší příležitosti nejvyšším státním vyznamenáním.

Jeden z největších Čechů

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje zpěváka Karla Gotta za jednoho z největších Čechů. »Karel Gott. Provázel mě od mládí. A každého z nás. Jeden z největších Čechů, které jsme měli tu čest zažít. Zemřel. Věřil jsem, že tu bude navždycky. Je mi to nesmírně líto. Zapálím svíčku a poslechnu si něco od něj z 60. let. Mistře, vážil jsem si Vás. Víc, než dokážu říct,« napsal Babiš. Babiš na též svolal mimořádné zasedání vlády, která rozhodla o vyhlášení státní smutku a o státním pohřbu proslulého zpěváka.

Gotta ocenil i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). »Byl jedním z mála umělců, který prošel desítkami let historie této země a získával uznání a obdiv lidí střídajících se generací. Jeho písně si zpívali lidé nejrůznějšího vzdělání a profesí. Karel Gott byl mimořádnou osobností, která nás dokázala spojovat,« napsal Zaorálek.

Na Gottovo úmrtí reagovala i řada kolegů a umělců. Byl mezi nimi i režisér Zdeněk Troška. »Měl jsem štěstí, že jsem ho léta mohl znát. Karel Gott byl opravdu vzácný člověk, vzdělaný a inteligentní a přitom neuvěřitelně skromný, pozorný a vlídný,« řekl Troška. Kdyby takových slušných lidí bylo více, dobře by bylo v naší zemi, dodal režisér, který do pohádky Z pekla štěstí 2 obsadil oblíbeného zpěváka do dvojrole Pánaboha a Lucifera.

Zpráva zasáhla i Josefa Boudu, který se skupinou Karel Gott Revival Morava nazpíval řadu mistrových písní. »Odešel člověk, který mi změnil život a doživotně mě bude inspirovat. Dokázal, že obyčejný kluk vyučený v ČKD může oslovit celou Evropu, ba celý svět. Velký motivátor a neskutečná osobnost, kterou nikdo nemůže zpochybnit,« řekl Haló novinám Bouda. Kolegové z branže ho také hodnotí jako profesionála a perfekcionistu, který se prý připravoval stejně zodpovědně na koncert v hale jako na vystoupení v domově důchodců.

Na Gottovo úmrtí reagovala i zahraniční média a osobnosti. Podrobnosti přinášíme na straně 12.

Mimořádné vstupy tuzemských televizí

Zpráva o úmrtí Karla Gotta zasáhla také české sportovce, zvláště ty plzeňské, neboť Gott byl plzeňským rodákem. »Jeho píseň C'est la vie zní pravidelně z úst našich fanoušků a hráčů po zápasech. I proto nás zpráva o odchodu plzeňského rodáka Karla Gotta hluboce zasáhla,« napsalo na sociálních sítích vedení fotbalistů Viktorie Plzeň. V Gottově rodišti rovněž vyvěsili na radnici černou vlajku. Fotbalisté Slavie uctili zpěvákovu památku před zápasem Ligy mistrů proti Borussii Dortmund.

Tuzemské televize kvůli zpěvákovu úmrtí přerušily vysílání mimořádnými vstupy. Zařadily pořady s umělcem a změnily narychlo své programy. Před pražskou vilou Karla Gotta se objevila záplava květin od jeho fanoušků.

Desítky hitů i státní vyznamenání

Karel Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb, první už v roce 1965, na svém kontě má desítky milionů prodaných desek.

Seznam zpěvákových ocenění je velmi dlouhý. Například Zlatým a Českým slavíkem byl zvolen dvaačtyřicetkrát, poprvé už za rok 1963 a zatím naposledy v roce 2017. V roce 1977 se stal zasloužilým umělcem, roku 1985 pak získal titul národní umělec. V roce 2009 mu tehdejší prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy. Současný prezident Miloš Zeman nedávno ohlásil, že Gottovi udělí vyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva.

Během své šedesátileté kariéry nazpíval desítky hitů, z nichž převážnou většinu složil jeho vrstevník Karel Svoboda. K nejznámějším patří Lady Carneval (1968), Kávu si osladím (1972), Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš (1973), duety Zvonky štěstí (1984) a Čau lásko (1986). Velkou popularitu si získala i titulní píseň animovaného seriálu Včelka Mája (1977), kterou Gott nazpíval v několika jazycích. Svůj poslední hit, nazpívaný s dcerou Charlottou a složený Richardem Krajčem, nazvaný Srdce nehasnou, vyslal do médií nedávno. Loučil se tak ve velkém stylu, světla reflektorů hypnotizoval do poslední chvíle, na rozdíl od mnoha kolegů a generačních souputníků.

»Sinatra Východu«

Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni, v roce 1945 se s rodiči přestěhoval do Prahy. Když ho v roce 1954 nepřijali na pražskou UMPRUM, vyučil se elektromontérem v ČKD v Praze-Vysočanech, kde pak i tři roky pracoval. Už od roku 1958 ale zpíval v pražských kavárnách Reduta či Vltava, kde vystupoval mimo jiné s orchestrem Karla Krautgartnera. V roce 1960 byl přijat na Státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval operní zpěv.

V roce 1963 nastoupil Gott do angažmá v Divadle Semafor, kde působil dva roky a kde pro něj Jiří Suchý a Jiří Šlitr napsali i dva jeho první hity - Oči sněhem zaváté a Zdvořilý Woody. V roce 1965 založil s bratry Jiřím a Ladislavem Štaidlovými divadlo Apollo. Milníkem v Gottově kariéře bylo v roce 1967 šestiměsíční angažmá v hotelu New Frontier v Las Vegas. V USA pak zpíval ještě mnohokrát, vrcholem byly dva koncerty v newyorské Carnegie Hall (2000 a 2005).

Podstatný byl pro Gotta také pobyt v Německu, tehdy ještě západním, kde o něm v roce 1967 tamní tisk psal jako o »Sinatrovi Východu«. V roce 1968 reprezentoval Rakousko na Velké ceně Eurovize v Londýně (tehdy Československá televize ještě nebyla členem pořádající organizace).

Rodinný život

Gott dlouho zůstával svobodný a byl vnímán jako odpůrce manželského chomoutu, byť se mu narodily dvě dcery - Dominika (1973) a Lucie (1987). Gott se oženil až v lednu 2008, kdy si v Las Vegas vzal o 37 let mladší Ivanu Macháčkovou. Ta mu pět měsíců po svatbě porodila čtvrtou dceru Nelly Sofii. Tehdy už spolu měli dvouletou Charlotte Ellu. Gott je též dědečkem.

Kromě zpěvu bylo Gottovou velkou láskou malování. První samostatnou výstavu měl v roce 1992 v Praze, vystavoval i v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Bratislavě či Moskvě. Zpěvák si zahrál v několika filmech a na jeho písních je postaven také muzikál Čas růží.

V listopadu 2015 bylo zpěvákovi diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin. Gott se podrobil léčbě a v březnu 2016 oznámil, že onemocnění vymizelo. Po dalších komplikacích započal s postupným návratem na pódia. Letos v září Gott oznámil, že trpí akutní leukémií.

(ste)