Zálohované výživné možná už od roku 2021

Zálohované výživné by se podle návrhu, který představila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), mohlo začít vyplácet od roku 2021. Stát by dětem neplatičů posílal soudem stanovené alimenty, nejvýš by jim ale poskytoval 15 až 25 procent průměrné mzdy měsíčně podle jejich věku.

Návrh počítá s tím, že by stát dětem poskytoval tolik, kolik by jim měl podle soudního rozhodnutí či notářského zápisu posílat neplatič. Nejvýš by ale vyplatil dětem do šesti let 15 procent průměrné mzdy, od šesti do deseti let 17 procent, od deseti do 15 let 19 procent, od 15 do 18 let 22 procent a při studiu od 18 do 26 let čtvrtinu.

Na novou sociální dávku by dosáhly děti z domácností s příjmem pod průměrnou mzdou, které nedostaly výživné za dva měsíce. Pokud by rodič dětem posílal jen část alimentů, stát by je celé dorovnal, ale také nejvýš do stanoveného podílu průměrné mzdy. Podmínkou by ale bylo, že po dlužníkovi už rodič začal peníze vymáhat v exekuci či u soudu, a také, že děti řádně chodí do povinné poslední třídy školky či do školy.

Stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová s pojetím návrhu, jak ho předložila Maláčová, nesouhlasí. »Obáváme se, že tak jak paní ministryně otálela s tímto návrhem, tak podle toho také vypadá. Nemůžeme souhlasit s tímto pojetím, protože náš cíl byl pomoci nejpotřebnějším rodinám, to znamená rodinám, kde se opravdu nedostávají finance,« řekla našemu listu. KSČM podle ní samozřejmě chce, aby se dětem dostaly finance, které jim náležejí a které by jim pomohly ve studiu i dalším životě. »Ale na druhou stranu nemůžeme přece otevřeně říkat, že stát bude pomáhat rodinám tam, kde selhávají nástroje,« uvedla. Proto také návrh, který předložili komunističtí poslanci, podle ní cílil na rodiny, které jsou v tíživé situaci, a kde nemají finance na to, aby děti mohly navštěvovat kroužky, pobyty v přírodě nebo tábory. »Vadí nám, že návrh paní Maláčové cílí na všechny skupiny obyvatel,« dodala Aulická. Za důležité považuje také to, aby ministerstvo spravedlnosti konečně začalo vymáhat nástroje, které má a aby začalo konat.

Stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Podle vládního návrhu by úřady mohly ročně dostat asi 24 000 žádostí o výživné. Výdaje by mohly první rok dosáhnout asi 886 milionů korun, v dalších letech pak 877 milionů. Stát by zpět mohl vymoci asi desetinu sumy. Nový informační systém by stál 38 milionů a jeho provoz asi 12 milionů ročně. Přijmout by se mělo 149 úředníků. V prvním roce by to vyšlo na 111 milionů, v dalších letech na 101,3 milionu.

Výhrady k zákonu mají také některá ministerstva, Zlínský kraj či zaměstnavatelé. Se zavedením nové dávky nesouhlasil resort financí. Záměr kritizují i některé opoziční strany. Vedle nové dávky jim vadí přijímání dalších úředníků a růst administrativy.

Ve Sněmovně již leží dva návrhy od poslanců - o náhradním výživném od komunistů a o zálohovaném výživném od ČSSD. O předlohách začal jednat sněmovní sociální výbor. Jednání přerušil. Po předložení vládního zákona by zákonodárci mohli své návrhy stáhnout. Aulická s tím ale nepočítá. »Nemáme žádný důvod ke stažení našeho návrhu, jsme přesvědčeni, že jde tou správnou cestou,« řekla.

(jad)