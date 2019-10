Rozhodla efektivita, Dortmund ukázal svou třídu

Fotbalisté pražské Slavie prohráli v druhém z šesti utkání základní skupiny Ligy mistrů doma s Dortmundem 0:2 a nenavázali na úvodní nečekanou remízu 1:1 z Milána proti Interu. Dnešní vyrovnaný zápas v Edenu rozhodl ve prospěch německého vicemistra a vítěze Ligy mistrů z roku 1997 dvěma góly Ašraf Hakimí, který v 35. minutě otevřel skóre a v 89. minutě přidal druhou branku.

Slavia, která poprvé hrála zápas skupiny Ligy mistrů na stadionu v Edenu, utrpěla první soutěžní porážku od dubna a po 24 zápasech. Dortmund naopak zvítězil po předchozích třech nerozhodných výsledcích včetně remízy 0:0 v úvodním duelu skupiny s Barcelonou a ani v šestém utkání na české půdě neinkasoval.

V dalším zápase v Lize mistrů Slavia 23. října přivítá Barcelonu. Pražané, kteří jsou posledním českým zástupcem v pohárové sezoně, hrají základní část elitní soutěže podruhé v historii a poprvé po 12 letech. Ze skupiny postoupí do další fáze první dva týmy, třetí celek přejde do jarní části Evropské ligy.

Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti víkendovému ligovému duelu s Mladou Boleslaví dvě změny v sestavě - na hrot nasadil Tecla a do středu zálohy Ševčíka. V zahajovací jedenáctce nechyběli obvyklí stopeři Kúdela s Hovorkou, kteří měli před utkáním zdravotní problémy.

Borussia měla hned v druhé minutě první šanci a po Sanchově střele musel zasahovat brankář Kolář. Slávisté ale rychle srovnali hru a v první půli hráli s německým vicemistrem rovnocennou partii.

V 16. minutě mířil z otočky těsně mimo Hakimí a pak už začali hrozit i domácí. V 21. minutě Stanciu vysunul do brejku Masopusta, který ale v samostatném úniku jen trefil gólmana Bürkiho. Brankář Borussie si následně poradil i se Stanciuovým přímým kopem.

V 35. minutě otevřel Dortmund skóre. Hakimí si narazil na vlastní polovině se spoluhráčem, nasprintoval do vápna, obešel Koláře i obránce a ukázkový brejk zakončil přesně pod břevno. Dvacetiletý marocký obránce, který v Dortmundu hostuje druhým rokem z Realu Madrid, dal svůj premiérový gól v Lize mistrů. Slavia mohla po nacvičeném signálu z přímého kopu ještě do pauzy odpovědět, ale Kúdelovu střelu v dobré pozici zblokoval obránce.

Dvě minuty po pauze domácí po vlastním rohu zaspali v obraně a Sancho od poloviny hřiště postupoval sám na Koláře, míč si ale příliš předkopl a domácí gólman zasáhl. O pět minut později šel z úhlu sám na branku pro změnu slávista Tecl, ale trefil jen boční síť.

Lídr české ligy v druhém poločase dostal favorita pod tlak, ale k velkým šancím to nevedlo. V 71. minutě vypálil vedle Ševčík. V 82. minutě Kolář vyrazil střelu nejlepšího hráče Hakimího, v předposlední minutě už ale kapituloval. Hakimí zakončil gólem brejk po Brandtově přihrávce.

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): »Zápas má dvě roviny. Je chvalitebné, že jsme neustoupili od svého stylu, že jsme s nimi hráli tak, jak jsme zvyklí. Výkon byl až na drobné chyby dobrý. První poločas byl relativně vyrovnaný, druhý poločas jsme byli lepší, i optikou toho, že Dortmund vedl. Ale nevyvarovali jsme se ztrát míče. Troufnu si říct, že jsme se jim kromě střílení gólů ve všem vyrovnali. To jsem rád. Druhá rovina ale je, že jsme prohráli doma 0:2, což není samozřejmě dobré.«

Lucien Favre (trenér Dortmundu): »Slavia podala velmi dobrý výkon. Bylo to pro mě velké překvapení, i když jsme je viděli proti Interu nebo s Kluží. Slavia je opravdu na velmi vysoké úrovni, kdo to nevidí, je slepý a vůbec nerozumí fotbalu. Slavia hrála velmi dobře, nejen co se týče atletických schopností, dobře třeba přenášejí hru. Měli 51 procent držení míče, to říká hodně o dnešním zápase. V posledních třech zápasech se nám nepodařilo vyhrát, takže pro nás bylo velmi důležité tu zvítězit.«

Ondřej Kúdela (obránce Slavie): »Jakmile jsme se zatáhli, dostali nás pod tlak. S tímhle se v české lize nesetkáme. Narazili jsme na skvělý tým. Hakimí je skvěle rychlostně vybavený. Zapnul tu svou motorku a všechny přejel. My jsme měli stejné šance jako oni, ale nedali jsme je. V tom je vidět ta jejich zkušenost, my se s Ligou mistrů teprve seznamujeme. Vyhráli asi zaslouženě.«

Petr Ševčík (záložník Slavie): »Dortmund začal dobře, ale pak jsme se z toho otřepali a měli jsme tutovku. Maso (Masopust) šel sám, škoda, že to neproměnil. Kdybychom šli do vedení, bylo by to jiné. V druhém poločase to samé, měli jsme spoustu možností, kdy jsme to mohli dohrát do gólu.«

Slavia Praha - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Branky: 35. a 89. Hakimí. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Ševčík, Hovorka - Piszczek. Diváci: 19.¨370 (vyprodáno).

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust (76. Zelený), Stanciu (83. Škoda), Ševčík, Olayinka - Tecl (59. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Hakimí (90. Zagadou) - Witsel, Delaney - Sancho (74. Hazard), Brandt (90.+2 Götze), Guerreiro - Reus. Trenér: Favre.

(čtk)