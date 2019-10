Všichni jste mě zamkli

Tak je to konečně za námi, Gretka konečně řekla světu to, co chtěla. Nevím, co si od toho připraveného a rozzlobeného projevu v OSN slibovala. Jisté je jen to, že jsem skutečně od dob projevů fašisty Mussoliniho neviděl tolik emocí a snad každý myslící člověk musel vidět, že i když spolupracujete s věhlasnými velmi dobře placenými stylisty a mistry rétoriky, ne vždy z toho vzejde něco dobrého.

V případě Gretky to bylo spíše úsměvné, rádoby poselství o tom, jak ji všichni zkazili a sebrali mládí. A že prý jak se opovažujeme!

Napadá mě mnoho asociací, ta první se týká mužů v manželství delším více než pět let. Všichni jsme našim polovičkám to mládí sebrali anebo zkazili. Všichni manželé víme, že to naše polovičky tak nemyslí, ale nevíme, proč to říkají. Stejně jako Gretka.

V našich končinách velice populární komedií Ecce homo Homolka zaznívá podobný blábol - všichni jste mě zamkli. Jeden z hlavních hrdinů to říká celé své rodině, ačkoli ho zamkla jeho manželka za trest (dokud neustele nazpět postele). Ostatní ho ale prostě jenom neodemkli. Tak jsou vinni všichni.

Nevím, jestli všichni nejenom v OSN, ale i na různých ministerstvech dělají maximum, ovšem nutno říci, že není jednoduché chovat se ohleduplně k životnímu prostředí a současně uspokojit hlad obyvatel po teplu, světlu, rychlejší dopravě atd. atd. Tudíž je naprosto jasné, proč si onen guru (nebudu ho jmenovat, byl bych opět nazván antisemitou) vybral tebe, nezkušené a životem zkoušené mladé děvče.

Gretko, za sebe mohu říci, já jsem tě nezamkl, mládí jsem ti nesebral. Spíše ty bereš mně stáří, na jehož jsem prahu, třídím odpad, dost poctivě, Gretko, fakt se snažím. Autem nejezdím zbytečně, pití v petkách nekupuji, ale na elektromobil od tvého guru mít nikdy nebudu a větrnou elektrárnu si na sídlišti nepostavím.

Proto znovu říkám, nezamkl jsem tě a nesebral ti mládí, ale znovu jeden citát z onoho filmu Ecce homo Homolka. Řízky se ti pálí totiž někde jinde, umělkyně.

Pavel JÁCHYM