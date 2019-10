Hraboš versus člověk

Zemědělci, ale nejen oni, mají škody způsobené hraboši ve výši, kterou nemohou sami zvládnout. Jedná se o jev, který je svým rozsahem nejhorší za posledních 30 let. Hraboši podle dostupných informací způsobily škody více jak za miliardu korun. Hraboši v některých lokalitách zlikvidovali více jak polovinu úrody. Nejen pole, ale i sady a vinice doplácejí na jejich řádění. S podzimem se nastěhovali blíž k lidským obydlím a devastují zahrádky.

Zemědělci žádají finanční odškodnění i rychlejší povolování likvidace hrabošů do děr. Jak jejich žádosti dopadnou, uvidíme. Podílet na nápravě by se podle nich mělo i ministerstvo životního prostředí. Hledat možnosti pomoci zemědělcům je nutné urychleně tak, abychom nedopustili další likvidaci zemědělské výroby a lidé se svou činností nekončili. Tato nečekaná hraboší kalamita může mnohé od zemědělství odradit, a to rozhodně nechceme. Na příslušná ministerstva budeme apelovat, aby věc urychleně řešila.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny