Privatizační zločiny nesmí být nikdy promlčeny

Třicet let není zase tak dlouhá doba na to, aby člověk zapomněl například na velmi úspěšné, tehdy československé státní podniky, které fungovaly, přinášely do státní kasy peníze a v zahraniční nám je mnohdy záviděli. Kde jim je konec, jistě všichni moc dobře víme… V devadesátých letech je tehdejší pravicoví politici rozprodali, abychom dnes neměli nic a každý rok museli přemýšlet, odkud vezmeme peníze na důchody, na platy učitelů či na investice do zdravotnictví.

Téma privatizačních zločinů mi přijde stále velmi aktuální, obzvlášť v době projednávání státního rozpočtu. Při privatizacích, a to nejen při těch masivních v devadesátých letech, vznikly stamiliardové škody, za které nebyl dosud nikdo potrestán. Privatizace státního majetku, především v letech 1992 až 2005, přitom provázely excesy, chyby i zločiny. Musím připomenout usnesení Poslanecké sněmovny, které jsme prosadili jako komunisté a které je platné.

Ptám se proto zas a znovu: Kdy už konečně začnou státní zástupci řešit tyto do očí bijící zločiny posledních 30 let? Zatím se jen domáhají více práv, ale nepředvádějí plnění svých povinností.

Doporučuji proto nejen vládě, aby se začala těmito privatizačními zločiny zabývat a našla viníky, kteří rozkradli státní majetek. I nás poslance by mělo při schvalování státního rozpočtu zajímat, kde jsou rozkradené peníze ze státní pokladny. Nemyslíte?

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM