FOTO - Pixabay

Zlepšení cestování po kraji

V prosinci se mění jízdní řády Dopravy Ústeckého kraje. Nově bude dopravu na železnici zajištovat sedm dopravců. Ve všech vlacích na území kraje budou platit integrované papírové i elektronické jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).

Při cestách po kraji cestující využijí jen tarif DÚK jak v železniční, tak autobusové dopravě. Při cestě mimo kraj nebo odjinud do Ústeckého kraje bude cestujícím vydán jízdní doklad podle Tarifu Českých drah, a to i za úsek do cíle cestujícího v Ústeckém kraji.

»Tarify se pro příští rok nemění. Cestující mohou dál využívat řadu výhod integrovaného tarifu DÚK. Cestování na krajský tarif je většinou levnější a navíc zahrnuje MHD ve městech. Integrovanou jízdenku Dopravy Ústeckého kraje mohou cestující využít nejen při své cestě vlakem, ale také na městské hromadné dopravy v jednotlivých městech. Jsme také rádi, že se po třech letech podařilo s Českými drahami vyjednat, že budou na území kraje uznávat čipové karty Dopravy Ústeckého kraje, protože s nimi se cestujícím z tarifu DÚK nabídne sleva 10 % z běžného jízdného,« řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

»Tímto bychom chtěli reagovat na některé nepřesné informace týkající se cestování po kraji a vydávání jízdenek,« dodává Komínek. Nově kromě ČD budou čipové karty DÚK číst i všichni noví železniční dopravci a nově též MHD v Ústí nad Labem.

Města, kde je již zaintegrována městská hromadná doprava a lze v ní využívat jízdenky DÚK – Děčín, Varnsdorf, Teplice, Bílina, Chomutov, Jirkov, Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem, Most a Litvínov. Cenu jízdenky DÚK je možné zjistit na tarifním počítadle na www.dopravauk.cz.

(za)