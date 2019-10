Johnsonův »kompromis« – zůstat a současně odejít

Britská vláda usiluje o změnu politické deklarace týkající se partnerství s Evropskou unií po brexitu, aby dokument odrážel obsah nového plánu pro podobu takzvané irské pojistky.

V Dolní sněmovně to včera řekl premiér Boris Johnson, když poslancům představoval středeční nabídku na úpravu brexitové dohody. Johnson v parlamentu zopakoval, že návrhy představují snahu o kompromis. Také opět ujišťoval, že by nepřinesly novou infrastrukturu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem, poblíž ní, či kdekoli jinde.

Návrh náhrady za stávající irskou pojistku přitom počítá s odchodem Severního Irska z bezcelní zóny Evropské unie a podle deníku The Guardian naznačuje potřebu výstavby nových celních stanovišť. Opoziční předák Jeremy Corbyn proto ministerského předsedu obvinil, že opouští závazek předchozí vlády z konce roku 2017 o absenci »pevné hranice« mezi Irskem a Severním Irskem, »včetně jakékoli fyzické infrastruktury nebo souvisejících kontrol«.

Johnson uvedl, že jeho vláda má jinou představu o budoucích vztazích Británie s EU, než jaké zamýšlel minulý kabinet v čele s Theresou Mayovou. Mají prý být založeny na dohodě o volném obchodu. V tomto smyslu chce také vláda upravit politickou deklaraci, která byla dojednána souběžně s »rozvodovou« dohodou«, řekl britský premiér.

»Tyto plány jsou jednoduše neproveditelné,« řekl o Johnsonově středeční nabídce Corbyn. »To, co máme před sebou, nejsou seriózní návrhy na prolomení patové situace. Místo toho nejsou tyto návrhy ničím jiným, než cynickým pokusem předsedy vlády přesunout (na stranu EU) vinu za jeho selhání,« dodal lídr Labouristické strany.

Aktuální debata se týká opatření známého jako irská pojistka, což je nejspornější pilíř návrhu »rozvodové« dohody. Pojistka do ní byla začleněna s cílem zabránit po brexitu vzniku kontrol na irské hranici, přičemž by v případě potřeby byla uvedena v život na konci dojednaného přechodného období. Britská vláda nově místo stávající pojistky požaduje mechanismus, pod nímž by Severní Irsko v podstatě zůstalo v jednotném trhu EU, ale společně se zbytkem Británie by bylo mimo celní unii EU. Britský návrh by zároveň umožnil severoirskému parlamentu pojistku ještě před jejím zavedením odmítnout.

Klíčové nyní bude, jak se k nabídce postaví Evropská komise, která v jednáních o brexitu zastupuje 27 zemí EU, a také Irsko, kterého se záležitost bezprostředně týká. Výbor Evropského parlamentu po brexit včera britský návrh odmítl.

»V současnosti analyzujeme britský text a jsme v kontaktu s britskými představiteli, abychom dohodli další schůzky,« řekla včera novinářům mluvčí EK Natasha Bertaudová. Zopakovala středeční vyjádření šéfa komise Jeana-Clauda Junckera, podle něhož má Brusel přes mírný pokrok k textu stále řadu výhrad, o nichž chce s Londýnem jednat.

Podobně hodnotí nový plán Londýna také irská vláda, která jako problém označuje například část o celních kontrolách na irském ostrově. »Jestli je to definitivní návrh, pak žádná dohoda nebude,« řekl včera podle agentury Reuters v irském parlamentu tamní ministr zahraničí Simon Coveney.

(čtk)