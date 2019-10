FOTO - Pixabay

Řím se topí v odpadcích

Italská metropole se znovu zabývá akutním problémem s odpadky.

Situace se zkomplikovala, když v pondělí kvůli sporům s vedením radnice odstoupilo vedení společnosti AMA, která zajišťuje v Římě svoz komunálního odpadu. Týž den sdružení správců bytů oznámilo, že od května do září zaznamenalo trojnásobný počet žádostí o deratizace. Zprávy využila opozice, včetně exministra vnitra Mattea Salviniho, který na Twitteru vyzval starostku Říma k demisi.

»Řím je rukojmím neschopnosti,« napsal ve středu na Twitteru Salvini. Uvedl také, že 19. října začne sbírat podpisy pod petici za odstoupení starostky Říma Virginie Raggiové. Ta se v červnu 2016 stala první ženou v čele italské metropole a dosud se jí nepodařilo problémy se svozem odpadu spolehlivě vyřešit. Raggiová je členkou Hnutí pěti hvězd (M5S), které bylo do srpna se Salvinihou stranou Liga ve vládní koalici a které teď v Itálii vládne s jinou koaliční stranou.

Sdružení správců bytů Anaci oznámilo, že od května do září zaznamenalo 12 000 žádostí o deratizace, což je třikrát více, než je obvyklé pro letní sezonu v Římě. Podle tamního zpravodaje britského deníku The Guardian si lidé stěžovali na krysy, šváby i další hmyz v bytech, zejména mimo centrum. Podle obyvatel města se v některých zónách nevyvážely popelnice i několik týdnů, napsal v pondělí deník The Guardian. Nejhorší byla podle sdružení Anaci v Římě situace v červnu a červenci, když kvůli tlejícím odpadkům v důsledku vysokých teplot přišli s varováním i místní lékaři. Zlepšení nastalo v srpnu, kdy bylo mnoho obyvatel Říma na dovolené. V září se ale situace opět zhoršila a může být ještě hůř, protože brzy vyprší tříměsíční kontrakt, díky němuž může Řím vyvážet odpadky na skládky v celém regionu Lazio, napsal The Guardian.

(čtk)