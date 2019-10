Sněmovna stopla pochybnou žalobu

Pokus Senátu o ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana spadl pod stůl. V Poslanecké sněmovně ji ve čtvrtek 26. září nepodpořili poslanci ANO, ČSSD, KSČM ani SPD. Pro to, aby byla ústavní žaloba na prezidenta Zemana podána, hlasovalo jen 58 ze 130 přítomných poslanců, třeba jich přitom bylo nejméně 120.

Jsem osobně rád, že to takhle dopadlo. Domnívám se totiž, že prezident republiky má právo říct svůj názor. Že tato výsada nepřísluší jen senátorům, kteří – s prominutím – slátali elaborát, v němž usuzují, že je Zeman porušovatelem Ústavy, spřízněnec proradné levice, vlastizrádce, ba snad i zločinec. Nechápu senátory, převážně z pravicového spektra, proč to dělají. Patrně si ti, kteří sepisovali ústavní žalobu, myslí, že tohle bude společnost spojovat, že to bude znamenat nějaký posun v ústavním systému. Jsou na omylu, protože právo na vlastní názor si těžko kdo nechá vzít. K tomu ještě uvedu vyjádření předsedy ÚV KSČM a místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa, který zmínil, že pokud někdo opravdu pohrdal parlamentní demokracií a vyjádřil to neochotou někoho jmenovat, byl to Václav Havel. Podle Filipa Havel absolutně nerespektoval v období 1998 až 2002 Sněmovnu, která mu navrhla jmenovat viceprezidentem NKÚ Františka Brožíka. »Václav Havel to nepodepsal, nekomentoval, ti, kteří dnes vyčítají Miloši Zemanovi pochybení, v té době mlčeli a tleskali Václavu Havlovi,« doplnil Vojtěch Filip. Líbilo se mně i vyjádření poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové, jež uvádí, že většina skutků ze senátní žaloby na prezidenta není porušením Ústavy, natož hrubým porušením Ústavy. Žalobu označila za telefonní seznam hříchů prezidenta. »Ústavní žaloba není prostředek pro soutěžení na politickém kolbišti,« řekla.

Miloš Zeman je člověk povýtce svérázný. Tento někdejší předseda Sněmovny, posléze sociálnědemokratický premiér, a ještě později vysočinský důchodce, je nyní prezidentem. Na Hrad jej nezvolili politici, ale samotný lid. A to již podruhé. Zeman se ve vrcholné politice pohybuje již třicet let, takže si už dávno vykoval ostruhy, je nesmírně sečtělý a hlásí se k modernímu levicovému pohledu na svět. Mohu mít sice výhrady vůči jeho obhroublosti, nelíbí se mně ani jeho příliš vřelé city vůči Andreji Babišovi, ale nikdo jiný přijatelný by se na Hrad prostě nehodil. Uvědomme si, že Zeman je první polistopadový prezident, jenž umožnil, aby se KSČM začala podílet na řízení státu, byť jen v podobě tiché podpory Babišova kabinetu. A nutno dodat, že komunisté jsou ostražitým a nesmlouvaným podporovatelem vlády. A tak se nám podařilo prosadit několik zajímavých sociálně spravedlivých bodů z komunistického volebního programu. Zeman komunikuje se všemi zástupci politických stran, nechová se jako Václav Havel, který se odmítal setkávat s představiteli KSČM.

Dovedu si představit, že by na Hradě seděl akademik či vysloužilý kníže. Před námi, jakožto komunisty, by nás takový prezident varoval, strašil by, že náš podíl na vládě by znamenal návrat do tuhé normalizace. Prezident Zeman na rozdíl od těch dvou zmíněných nestraší, ale realisticky koná.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec