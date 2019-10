Cizí plány

Za malého zájmu médií proběhla schůzka několika zemí Evropské unie, které většinou čelí středozemní migraci. Neznám výsledek této schůzky, ale první zpráva, která byla zveřejněna, hovořila o tom, že znovu bude nastolena otázka přerozdělování utečenců, tedy kvót. Zajímaly mě podrobnosti, nebyly žádné. Zpráva se vytratila z informačního toku. Nevím, zda záměrně, nebo zda novináři preferovali třeba abolici nebo situaci v Hongkongu, které se jim zdály senzačnější a pro jisté myšlení politicky významnější. Je možné, že dokonce nějaký ten zájem vydavatelů vymazal nakonec zprávu ze stránek novin či televizního zpravodajství. Všechno je možné.

Pro mne a naši vlast ona dohoda byla však důležitější než nějaký ten aboliční přístup anebo to, že demonstranti v jednom čínském městě, i když se zvláštním statutem, se vlastně postavili ústřední čínské vládě. Z toho nám chleba, řekli by mí předci, nekouká a takové zprávy nám ho neubírají. Pokud však znovu bude nastolen problém migrantů a jejich přerozdělování, chleba nám, obrazně řečeno, ubude. Bude mít totiž dalekosáhlý vliv, dokonce i na budoucí generace. Zvláště, půjde-li o muslimské migranty a jejich víru, která postrádá toleranci. Nebojme se, prý jde jen o víru. Jenže ve středu na stanici Barrandov v besedě Jiřího Ovčáčka jsme se od jeho spolubesednice dozvěděli, že jen pouhé zakrývání vlasů muslimek je ideologie. Velmi výrazný politický vzkaz. V některých zemích Východu a Afriky dokonce ženy, které se nezahalí, čeká trest a dokonce až ukamenování. Ne, to jsem si nevymyslel, to bylo onou spolubesednicí řečeno naplno.

Nápad paní Merkelové nedostatek pracovních sil v těch »nejšpinavějších« profesích, na které dříve měli Němci Turky, po převratech Východoevropany, nahradit migranty z Blízkého východu a severu Afriky, byl velmi špatný. Většina z nich nepřijela za prací a dokonce, aby se »hrabala v odpadcích«, ale za vidinou života, kde je méně práce a více peněz, kde se třeba ani nemusí pracovat, a přesto nikdo nikoho umřít nenechá. Postupně nastane éra multikulturalismu, v některých zemích už začala, která je cílem některých sorosovských ideologů.

Schůzka zástupců některých vybraných zemí, které mají co dočinění s přijímáním migrantů, se mně zdá z těchto důvodů významná. Neměli bychom čekat, až nové vedení Evropské unie začne prosazovat kancléřčinu vizi, která multikulturalismu nahrává. Přijímat ohrožené válkou je jedna věc, přijímat ekonomické či ideologické migranty druhá. Ti první se po čase mohou vrátit, až se situace u nich uklidní, za pomoci Evropy domů, ti druzí by měli dostat příležitost, aby doma vybudovali příhodnější klima a začali sami, svýma rukama, si budovat stát, po jakém touží. Pokud tak neuděláme, budeme postupně vraceni do let, kdy muži a ženy si nebyli rovni, kdy náboženská ideologie, ať již z kterékoli strany, bude omezovat myšlení, kdy ve školách se nebude učit myslet, ale odříkávat, co nařídí k tomu účelu vytvořená třeba i náboženská centra.

Tato doba je naštěstí za námi a já bych chtěl, aby se už nikdy nevrátila. Proto bychom měli vědět, co ony vybrané země pro nás ostatní naplánovaly.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice