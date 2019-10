Okno do současné kinematografie Ruska

Od pátku 27. září probíhá v pražských kinech Cinema City Slovanský dům, Dlabačov, Evald, Atlas a v Ruském středisku vědy a kultury druhý ročník festivalu Nový ruský film. Pražská přehlídka pokračuje do neděle 6. října a pak se některé filmy předvedou divákům také v Brně, Plzni, Zlíně a Ostravě. Ambicí festivalu, na který přijelo mnoho osobností ruské kinematografie, je představit současné ruské filmové tvůrce a náměty, se kterými pracují. Akci poskytl záštitu prezident ČR Miloš Zeman.

Významným hostem festivalu je generální ředitel filmového koncernu Mosfilm a filmový producent Karen Šachnazarov, jedna z nejdůležitějších postav současné ruské kinematografie. Šachnazarov se ve výpravném dvojjazyčném katalogu k festivalu vyznal z úcty k dílu znamenitých českých filmařů – jmenovitě Miloše Formana, Věry Chytilové, Jiřího Menzela, Juraje Jakubiska, Petra Zelenky ad. »Mohu s jistotou říci, že festival neznamená jen zajímavý a bohatý program. Filmy s různorodými styly a žánry odrážejí současné tendence i tradice kultury naší země a díky tomu mají neocenitelný přínos pro rozvoj mezinárodních i kulturních vztahů mezi Českem a Ruskem,« uvedl. Na festivalu je uváděn jeho film, který z jiného úhlu vypráví příběh známý z románu Lva Tolstého - Anna Kareninová. Příběh Vronského.

Další hvězdou, která se zúčastnila slavnostního zahájení v pražském Cinema City Slovanský dům, byl režisér Pavel Lungin (na festivalu prezentuje svůj film Bratrstvo, více o filmu níže). Tiskové konference ve Slovanském domě se také účastnil filmový a divadelní herec a režisér, národní umělec RF Alexander Galibin (diváci mohou zhlédnout jeho film Moje sestřička), herečka Xenia Glinka, dále divadelní herečka Larisa Nazarovová či přední ruská filmová kritička Marija Bezruk, jež je programovou ředitelkou festivalu.

Most přátelství

Když se řekne ruská, dříve sovětská kinematografie, je nutné uvést další významné jméno, které má zvuk v celém světě – Nikita Michalkov. Michalkov je hercem a režisérem, je nositelem titulu národní umělec RF a v současné době působí jako prezident Ruského fondu kultury. Michalkov je hrdý, že i současná generace filmařů obou zemí pokračuje v tradici tvůrčí spolupráce a kulturní výměny. »Festival, který vznikl z podnětu ruského velvyslanectví v ČR, se snaží v maximální možné míře ukázat českému divákovi moderní ruskou kinematografii, její otevřenost, objektivitu a světovou úroveň profesionality producentů, herců a režisérů,« píše na úvod festivalového katalogu. »Jsem přesvědčen, že promítání a besedy ruských filmařů s českými diváky nám pomohou porozumět jeden druhému v současných nelehkých časech. Věřím, že se festival Nový ruský film stane postupně skutečným mostem přátelství a pomůže prohloubit kulturní a obecně lidské vztahy mezi našimi národy.«

Letošní ročník nabízí českým divákům na 40 ruských filmů, které měly ve své většině premiéru letos. Je to dvojnásobný počet oproti loňsku, zdůraznila ředitelka festivalu Natalija Sudljanková. Tyto čtyři desítky filmů reprezentují nejrůznější žánry. Představme si některé z nich (v abecedním řazení):

AŤ ŽIJE LÍZA! (premiéra 2018, drama, rež. Igor Kagramanov)

Káťa s manželem a starou matkou žije v nevelkém provinčním městečku a pracuje v jídelně místní továrny. Když do rodiny přijde neštěstí, veškerá péče o těžce nemocnou matku padne na bedra mladé ženy. Matka, která se připravuje na odchod ze světa, se však rozhodne přepsat veškerý svůj majetek na syna, bratra Káti. Ten se doma už mnoho let neobjevil a rodině s ničím nepomáhá. Káťa v tomto vidí nespravedlnost a začne boj o dědictví.

BALKÁNSKÁ HRANICE (premiéra 2019, akční drama, rež. Andrej Volgin)

Napínavý film vypráví jednu epizodu z nedávné minulosti, války v Jugoslávii. Píše se rok 1999. Ruská speciální jednotka dostává příkaz získat kontrolu nad letištěm Slatina v Kosovu a musí ho udržet do příchodu posil. Výsledek nerovného boje závisí jen na osobní odvaze každého muže. Každý voják si je vědom toho, že se nemusí dožít rána. Jasna, kterou miluje velitel speciální jednotky Andrej Šatalov, je mezi zajatci na letišti pod kontrolou teroristů...

BARABÁŠ (premiéra 2019, historický, rež. Jevgenij Jemelin)

Každý zná biblický příběh o smrti a vzkříšení Krista. Ale jak vypadaly tyto události z pohledu Barabáše, vraha, kterého propustili namísto Ježíše?

BEEF: RUSKÝ HIP HOP (premiéra 2019, hudební, dokumentární, rež. Roma Žigan)

Cesta ruského hip hopu z undergroundu na obrovské stadiony viděná očima nejznámějších představitelů této kultury. Film se dívá do zákulisí ruského rapu, odhaluje všechny konflikty a střety, ukazuje pravou tvář žánru.

BRATRSTVO (premiéra 2019, válečný historický film, rež. Pavel Lungin)

Píše se rok 1988 a sovětská vojska se brzy začnou stahovat z Afghánistánu. Vedení 108. motostřelecké divize se plánuje stáhnout přes Salangský průsmyk, který se nachází pod kontrolou mudžahedínů. Průzkumná jednotka se pokouší s nimi vyjednat příměří, ale situace se stane ještě napjatější poté, co do zajetí padne sovětský pilot. Začíná složitá hra, v níž se proplétají protikladné zájmy.

BÝK (premiéra 2019, drama, rež. Boris Akopov)

Devadesátá léta, prázdné regály v ruských obchodech. Hospodářská krize. Mladík Anton Bykov stojí v čele zločinecké skupiny a vydělává si všemožnými způsoby. Po jednom konfliktu je zatknut milicí, ale z vězení jej dostane jedna z předních osobností Moskvy. Od Antona chce na oplátku malou službičku...

DOMÁCÍ SKŘÍTEK (premiéra 2019, komedie, rež. Jevgenij Bedarev)

V obyčejném rušném městě Moskvě se nachází neobyčejný dům, který je zahalen stovkami záhad a tajemství. V tomto domě se nachází byt, ve kterém se nikdo na dlouho nezabydlel. Když se ale do bytu nastěhuje matka samoživitelka se svou osmiletou dcerou Alinou, zjišťuje, že jejich byt není obyčejný, jelikož v něm bydlí domácí skřítek. Snímek plný speciálních efektů je vtipný a laskavý.

HOSTÉ (premiéra 2019, horror, rež. Jevgenij Abyzov)

Mladá žena Káťa se seznamuje se skupinou lidí, kteří mají velmi zvláštní zábavu – pořádají párty v cizích opuštěných domech. A Káťa k tomu zná ideální místo, starou chatu, kterou majitel nedávno opustil. Osamocený dům, který na začátku minulého století sloužil jako spiritualistický salón, se všem zdá jako ideální prostor. Ale potom se objevuje někdo, koho Káťa nečekala – záhadný majitel domu.

LED (premiéra 2018, sportovní drama, rež. Oleg Trofim)

Díky vytrvalosti a píli se Naďa stává slavnou krasobruslařkou. Ale když se zdá, že její sny o vybojovaných vítězstvích, krásném životě a nejhezčím »princovi« jsou skoro splněny, osud jí přichystá opravdovou zkoušku. Aby to všechno vydržela, je potřeba znovu, jako v dětství, začít věřit ve sny.

MÉDIUM (premiéra 2018, horror, rež. Ilja Maximov)

Hlavní hrdinka má mystický dar – vidí přízraky. Když zmizí její dvojče, dívka se vydává ji hledat. Policisté trvají na tom, že její sestra nikdy neexistovala, jen v její choré představivosti. Avšak během hledání své sestry zjistí, že ve městě působí sériový maniak a že její sestra je jednou z jeho obětí.

MILENKY (premiéra 2019, komedie, rež. Jelena Chazanovová)

Jsou mladé, krásné a touží po lásce. Ale namísto romantického příběhu na ně čeká jen lež. Daly sbohem svým partnerům, protože se ukázalo, že jsou svázáni sňatkem s jinými ženami, a tak se dívky ocitají na »válečné stezce«. Vynalézavě odkrývají pravdu o nevěrných mužích a trestají pokrytecké milence.

MILIARDA (premiéra 2019, komedie, rež. Roman Prygunov)

Vlivný bankéř dělá vše, co je v jeho silách, aby se o majetek nemusel dělit se svými nelegitimními syny. Ale když o všechny své peníze přijde, zjistí, že pomoci mu mohou jedině oni. Aby znovu získal své bohatství, bude nucen okrást vlastní banku v Monte Carlu. Ale nejdříve ho čeká ještě obtížnější úkol – znovu získat důvěru svých dětí, které vyrostly bez otce.

MOJE SESTŘIČKA (premiéra 2019, válečné drama, rež. Alexander Galibin)

Co si Jamil pamatuje, válka tu byla odjakživa. Jamil však ví, že už brzy skončí, a moc se na to těší. Znamená to návrat otce z fronty, kterého chlapec zná jen z fotografií a dopisů. Jednou maminka odjede do dalekého města a přiveze malou holčičku Oxanu, která skoro nemluví. Předá Jamilovi žádost otce postarat se o ni jako o vlastní sestřičku. Chlapec je Baškirec a děvčátko je z Ukrajiny. Film sleduje, jak tyto dvě děti bojují s každodenními těžkostmi válečné doby, kterým se snaží společně čelit.

NA PAŘÍŽ! (premiéra 2019, historický dobrodružný, rež. Sergej Sarkisov)

Je květen 1945 a Evropa slaví konec druhé světové války. Tři sovětští vojáci, kteří mají za sebou krev, bolest a ztráty, opakují zaklínadlo – odteď bude vše jinak. A na důkaz nové naděje a svobody odjíždějí svévolně do Paříže. Vyrazí na cestu v ukořistěném mercedesu a prožívají veselé i děsivé příhody.

NUREJEV. STO DNÍ SAMOTY (premiéra 2019, dokument, rež. Marija Pankratovová)

Film je věnován posledním sto dnům života jednoho z nejnadanějších baletních tanečníků Rudolfa Nurejeva. Zvolil si odchod ze Sovětského svazu, život mimo svou vlast a úspěch na nejlepších scénách světa.

PÁR (premiéra 2018, drama, rež. Timofej Žalnin)

Film byl promítnut na slavnostním zahájení festivalu a vzbudil velký ohlas – nejen nádhernými záběry sibiřské tajgy, ale také dramatickými zvraty hlavních hrdinů, mladých manželů Nadi a Andreje. Ti se vydají k chráněným jezerům, ale cestou pochopí, že se jejich plány do budoucího života rozcházejí. V hlubokém lese, daleko od civilizace, se rozbíhá drama, které se stává ještě vážnějším, když neuváženým »trucem« Nadi ztrácejí spojení s okolním světem i naději na záchranu. Jejich vztahy jsou zmítány přátelstvím i zradou, zamilovaností i nevěrou, zodpovědností i lehkovážností. Konec je velmi nečekaný.

Film se natáčel v náročných podmínkách pohoří Sajany, největším horském masivu na jihu Sibiře. Herci a celý štáb museli dva měsíce přebývat ve stanech. Představitel hlavního hrdiny herec Anton Momot byl přítomen slavnostní produkci v Praze. Zdá se, že Momot je vycházející hvězdou ruského filmu. Film je celovečerním debutem režiséra a současně i scenáristy Žalnina, a je tedy velkým příslibem, jak se bude rozvíjet jeho další umělecká dráha.

POUTNÍCI TRPĚLIVOSTÍ (premiéra 2019, thriller, rež. Vladimir Alenikov)

Láska a vášeň, hra a vzdor, krása a nekonečné sobectví tvorby – takto je film představen. Módní a prosperující fotograf Andrej Berg se připravuje k nejdůležitější výstavě svého života. Znovu musí dokázat, že svou konkurenci výrazně převyšuje. Své setkání s mladou hluchoněmou herečkou Marinou, která se ukáže jako rozená modelka, vnímá jako dar osudu. Při snaze o ideální snímek Andrej neustále prodlužuje focení. Zanedlouho Marina pochopí, že se ocitla v zajetí uměleckých ambicí, a romantický příběh se mění v napjatý thriller.

ROZHODNUTÍ O LIKVIDACI (premiéra 2018, válečné drama, rež. Alexandr Aravin)

Dramatický akční film vypráví o likvidaci zbytků povstaleckých skupin v horách ruského Kavkazu. Zvláštním úkolem speciální skupiny FSB je odstranění teroristy. Hon na něho trvá dlouho, ale vůdci povstalců se vždy podaří uniknout. Když se mu však podaří získat mocnou zbraň, speciální složky již nemají právo dělat chyby...

TOBOL (premiéra 2018, historické drama, rež. Igor Zajcev)

Píše se konec 17. století, doba dobývání Sibiře. Rodina stavitele jediné kamenné pevnosti za Uralem, kronikáře a prvního ruského kartografa Semjona Uljanoviče Remezova, žije v Tobolsku, v kraji, kde se pod nájezdy kočovných kmenů utváří budoucí moc státu. Místní knížata bojují o zlato z Jarkendu a gubernátor tohoto regionu se snaží získat autonomii a přestat podléhat carovi. Na příkaz Petra I. přijíždí mladý důstojník jeho stráže...

VELIKÁ SEVERNÍ CESTA (premiéra 2019, dokumentární, rež. Leonid Kruglov)

Film o ruské Arktidě natočený fotografem, cestovatelem a členem Ruské geografické společnosti Leonidem Kruglovem. Aby zdolal 10 000 km z Archangelsku až k Beringovu průlivu, riskoval život. Jeho dopravními prostředky byly psí spřežení, lodě i paraglider.

VÝSKOK (premiéra 2017, sportovní drama, rež. Anton Megerdičev)

Jsou vítězství, která mění běh sportovních dějin. Takovým vítězstvím jsou legendární tři vteřiny, díky nimž těsně vyhrál národní basketbalový tým SSSR na letních olympijských hrách v Mnichově v roce 1972. Tehdy byl neuvěřitelným sportovním výkonem překonán dosud neporazitelný tým USA.

Jeden z členů olympijské sborné a autor zlaté přihrávky, která byla pro vítězství rozhodující, Ivan Jedeško byl hostem slavnostního zahájení festivalu i projekce filmu. V rámci krátké besedy divákům řekl, že hlavním poselstvím filmu je myšlenka nikdy se nevzdat a bojovat do poslední sekundy. »Jen díky práci budete lepší, není jiná cesta,« řekl. V originále nese film název Pohyb vzhůru (Dviženije vvěrch), což vystihuje i životní krédo tohoto olympionika, mistra Evropy a světa.

Filmový festival Nový ruský film pokračuje v regionech. Od 10. do 20. října se představí některé filmy v Brně, Ostravě, Zlíně a Plzni. Více o programu na webu novyruskyfilm.cz. Festival v hlavním městě doplnil bohatý doprovodný program, besedy, koncert, výstavy. Žel, film Výskok nebyl opatřen českými titulky, což není ideální cesta k českému divákovi.

S využitím materiálů pořadatelů

Monika HOŘENÍ

FOTO – archiv festivalu