Prima rozjíždí nový seriál

Dvě sestry, jeden zájemce o rozlehlé pozemky, záměna »prince« a »chuďase« a rodinné dědictví. Nejenom to je tématem nového seriálu Slunečná, který nás zavede mezi sestry Týnu (Eva Burešová) a Sylvu (Bára Jánová), které se po smrti svého otce Martina Popelky (Ota Jirák) musí rozhodnout, co s rodinnou farmou. Zatímco Týna chce statek zachránit, a to nejen kvůli sobě, ale i kvůli odkazu svého otce, Sylva o ničem jiném než o prodeji nechce slyšet. To nahrává do karet mladému investorovi Jankovi Linhartovi (Marek Lambora), který má pocit, že si může všechno koupit, každého okouzlit, a hlavně pokaždé dosáhne svého.

»Janek Linhart je tak trochu zlatá mládež a ve svém věku už toho dosáhl docela dost. Navenek vypadá, že je to jenom floutek, ale skutečnost je přeci jenom složitější. Jeho příběh začíná tím, že se díky závodům na kole, kde je cílovou stanicí statek Slunečná, připlete k sázce. Má totiž za úkol sbalit Týnu, kterou hraje Eva Burešová, ale tentokrát bez pomoci své zlaté kreditní karty a slavného jména mladého milionáře. Vymění si proto role se svým řidičem. Tím to začíná,« uvedla při slavnostní představení FTV Prima.

Mladý podnikatel ale Týnu Popelkovou rozhodně nezajímá, ta má svých starostí dost. »Týna je taková wonder woman všech seriálů. Je hodně samostatná, rázná, dokáže všechny přepít, kácí stromy, jezdí traktorem a na koni pádí tryskem,« poodhaluje svoji postavu Eva Burešová, kterou obzvláště ta poslední položka v seznamu značně znervózňuje. »Učím se jezdit a musím říct, že mám z koní velký respekt, není to legrace,« přiznává herečka. To její seriálová sestra se naopak na koně těší. V seriálu jsou totiž jako den a noc.

»Sylva je jiná než všichni ostatní obyvatelé statku, má dceru, kterou tu odložila, takže sem musí jezdit, ale je to pro ni spíš taková povinnost a přítěž. Ve chvíli, kdy se rozhoduje o dědictví, rozhodně je pro, aby se statek prodal. Nic ji tu nedrží,« popisuje svou postavu Bára Jánová, která má za úkol nedat své sestře nic zadarmo. »S Evičkou je to krásná práce, sice jsou teď naše scény především jen o hádkách, ale hraje se to dobře,« usmívá se herečka.

Tihle tři se tak stanou ústřední trojicí nového seriálu, kterou doplní další plejáda herců. Do malého penzionu Slunečná, který je součástí statku, totiž jezdí různí hosté. Rodiny, milenci, záletníci, teambuildingové party…

Star v příštím roce

Za novým seriálem Slunečná opět stojí ředitelka obsahu televize Prima Lenka Hornová, která se obklopila osvědčeným týmem – šéfscénáristou Reném Decastelo, ředitelkou výroby Lucií Kršákovou a producenty Simonou Brdičkovou a Ivanem Vodochodským. Vedle Evy Burešové, Báry Jánové, Oty Jiráka a Marka Lambory uvidí diváci Evu Holubovou, Maroše Kramára, Filipa Tomsu, Lukáše Langmajera, Danu Batulkovou, Pavlu Tomicovou, Filipa Blažka, Jana Šťastného, Lucii Polišenskou, Ivu Hüttnerovou, Davida Prachaře, Ondru Pavelku, Terezu Brodskou, Lucii Benešovou a další.

Start seriálu Slunečná chystá televize Prima na příští rok.

(mac)

FOTO – FTV Prima