Svou energii vyjadřuji tancem, řekla Miss Haló novin 2019

Čtenáři našeho webu iHalo.cz vybrali v září již devátou Miss Haló novin. Stala se jí šestnáctiletá Lucie Šidlová z Brna. V nádherném prostředí Zámku Slavkov u Brna ji vyhlásil šéfredaktor našeho deníku a generální ředitel akciové společnosti Futura Petr Kojzar, který zároveň vítězce předal šerpu, korunku a věcné dary. O tom, jak celá soutěž krásy těla i ducha Miss a Mistr Charme probíhala, jsme vás informovali v zevrubné reportáži v předchozím vydání sobotní přílohy Bonus Pro Vás, nyní si představíme vítězku hlasování našich čtenářů v krátkém posoutěžním rozhovoru…

Lucko, jak by zněla vaše představovačka pro naše čtenáře?

Jmenuji se Lucie Šidlová, pocházím z Brna, kde studuji na gymnáziu, konkrétně na výtvarném oboru. Moc mě to naplňuje a chtěla bych se tím do budoucna živit. A mým největším koníčkem je tanec. To je moje úplně všechno! Vyjadřují tím veškerou svoji energii.

Na jaké úrovni tancujete? Jste v tom opravdu dobrá? Protože i vaše volná disciplína na soutěži Miss a Mistr Charme byla taneční…

Asi bych se nerada porovnávala s nikým, kdo je v tanci dobrý. Mě to baví, a to mi stačí. Ničím více se nezabývám. Ano, chci se neustále zlepšovat, ale nepřemýšlím nad tím, jestli něco umím, nebo neumím. Když mě to baví, pak to dělám. To je vše…

Jak vás vlastně napadlo přihlásit se do soutěže Miss a Mistr Charme ve Slavkově u Brna?

Do této soutěže mě přihlásila máma. Ona dobře ví, že už odmalička chci dělat modeling. A tak byla účast v soutěži takové malé překvapení pro mě (úsměv).

Nevynadala jste jí?

Naopak. Byla jsem ráda. Ani jsem o této soutěži nevěděla, ale o to více jsem spokojená…

Plánujete nějakou další účast v soutěži Miss? V poslední době se s nimi kolem nás jakoby roztrhl pytel…

Nevím, jestli bych chtěla soutěžit, spíš bych si přála dělat modeling pro zábavu, a ne se s někým porovnávat. Musím se přiznat, že nejsem ani nějak příliš soutěživý typ…

Kdybyste měla uvést své pozitivní, a naopak i negativní vlastnosti, co byste zmínila?

Pozitivní je asi hlavně to, že jsem kamarádská, což se projevuje na tom, že mám kolem sebe pořád hodně kamarádů. Za to jsem moc ráda…! A co bych zmínila negativního? Nevím, jak tu vlastnost pořádně nazvat, ale když něco potřebuju mít, tak to prostě mít potřebuji.

Asi bych to nazvala přehnanou cílevědomostí. Jak se to ve výsledku projeví?

Většinou bohužel jenom hádkami…

Čemu se nejraději věnujete ve volném čase?

Ráda chodím s kamarády ven, kreslím a samozřejmě tancuji. Nejčastěji doma na chodbě, ale nedávno jsem k tomu začala chodit do tanečního klubu u nás v Brně - Wiliams Dance Academy. Jsem tam nově, tak doufám, že mě to bude pořád bavit…

Máte nějakou nejlepší kamarádku?

Mám jich okolo sebe asi šest, s nimiž si říkáme úplně všechno (úsměv).

A kluci? Co preferujete na opačném pohlaví?

Na to ještě nejsem schopná odpovídat. Nepřemýšlela jsem nad tím takhle detailně, nezlobte se…

Pokud pomineme tanec, o kterém se tu hodně točí řeč, které sportovní a pohybové aktivity jsou vaší silnou stránkou, a kde naopak zaostáváte?

Kromě tance mám hrozně ráda zimní sporty - lyžuji a jezdím na snowboardu. A co mi oproti tomu sportovně nejde a v čem bych se měla zlepšit, je běhání. To si moc dobře uvědomuji…

Na jaké filmy nejraději koukáte a jakou muziku preferujete?

Baví mě akční komedie a celkově filmy, které jsou napínavé. A hudba? Mám ráda house, takže poněkud tvrdší styl muziky (úsměv)…

Máte ráda zvířata – jako většina žen a dívek?

Já jsem milovník všech zvířat! Dokonce jsem ve svém jídelníčku omezila maso. Je mi jich strašně líto, a jak je mám tolik moc ráda, rozhodla jsem se, že se nehodlám podílet na jejich zabíjení proto, abych je jedla.

Máte i nějakého domácího mazlíčka?

Ne jen jednoho (smích). Mám psa, kočku, rybičky a králíka…

Kdybyste chytila zlatou rybku, která vám slíbí, že za puštění zpět do vody vám splní tři přání, jaká byste si vybrala?

Přála bych si být zdravá. Dále bych chtěla zdraví i pro své kamarády, abychom mohli být hrozně dlouho spolu. A za třetí? Abychom měli všichni v životě štěstí!

A kdybych měl v ruce křišťálovou kouli, kde byste mohla vidět sebe za deset let, co byste si tam přála spatřit?

Ráda bych viděla, jak pracuji v nějaké kanceláři a vymýšlím návrhy na domy. Architektura je totiž něco, co mě moc láká a zajímá. A nebo bych se možná chtěla spatřit i v zubní ordinaci, to je také zajímavá sféra, kterou bych si přála poznat…

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – autorka (1) a Charme Models

Miss Haló novin – devět vítězek

2011 Anita Hrubešová 21 let, Praha

2012 Edita Staňková 17 let, Svitávka

2013 Erika Čeremetová 21 let, SR

2014 Kristýna Turčínová 16 let, Uherské Hradiště

2015 Denisa Jedličková 14 let, Blučina u Židlochovic

2016 Patricie Gutová 25 let, Hradec Králové

2017 Barbora Ostřížková 17 let, Šardice

2018 Anna-Marie Lingerová 20 let, Hradec Králové

2019 Lucie Šidlová 16 let, Brno

Pozn. red.: Věk je uveden v momentě výhry v soutěži.