Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kraje budou chtít na opravy silnic v příštím roce čtyři miliardy

Kraje budou chtít pro příští rok na opravy silnic II. a III. třídy čtyři miliardy korun. Asociace krajů zároveň vyzvala vládu, aby nerozšiřovala mýtné na silnice I. tříd a aby hledala řešení, jak zabránit objíždění zpoplatněných úseků. Dnes se na tom shodla Rada Asociace krajů ČR. Novinářům to řekla předsedkyně rady a karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) a předseda komise pro dopravu a liberecký hejtman Martin Půta (SLK).

Letos vláda schválila krajům rovněž čtyři miliardy korun. Stejnou částku uvolnila vláda z fondu dopravy i loni.

"My vyzýváme vládu, aby nezpoplatňovala silnice I. tříd. To je věc, na které trváme poslední dva roky," řekl Půta. Nový mýtný systém se satelitní technologií by měl být na silnicích první třídy od ledna 2020. Na dálnicích by měl fungovat o měsíc dřív. Na silnicích I. tříd se má nově zpoplatnit téměř 900 kilometrů. Půta poznamenal, že krajům nezbývá než apelovat. Proto se v přijatém usnesení asociace obrací na vládu a ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO).

"Zároveň jsme jednali, kolik prostředků budeme požadovat na opravy silnic II. a III. tříd v příštím roce a shoda byla na částce čtyř miliard korun," informovala Mračková Vildumetzová. "A to i v souvislosti právě se zavedením mýtného systému a s kůrovcovou kalamitou, která trápí všechny kraje, protože se dávají výjimky pro kamiony, které odvážejí to dřevo z lesa a ty kamiony jsou přetížené a ty naše silnice velmi ničí," dodala.

Podle hejtmanky je na ministerstvu dopravy, s jakým opatřením přijde. Možností je například instalace dopravních značek se zákazem tranzitní dopravy. Druhou možností, kterou podle ní přislíbilo ministerstvo dopravy, je změna zákona. Ta by v celé ČR zakázala kamionům nad 12 tun jezdit na silnicích II. a III. třídy. Změna by měla dorazit do Sněmovny jako poslanecký návrh. Platit prý má ale až od poloviny roku 2021. "A my budeme muset neodkladně řešit rok 2020, kdy se ten mýtný systém o těch 860 kilometrů rozšíří," dodala Mračková Vildumetzová.

Obce i kraje proti zpoplatnění zhruba 870 kilometrů silnic první třídy protestují dlouhodobě. Kremlíkův předchůdce Dan Ťok (za ANO) jim loni slíbil, že samosprávy budou moci vybrat úseky, na kterých bude zavedeno nulové mýtné. Současný ministr dopravy však od tohoto plánu upustil, podle něj by zavedení bezplatného mýta mohlo zpochybnit mýtný tendr.

(čtk)