Ilustrační FOTO - Pixabay

Počet úmrtí v souvislosti s e-cigaretami v USA vzrostl na 18

Počet případů úmrtí v souvislosti s používáním elektronických cigaret ve Spojených státech dál roste. Podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) už kvůli dýchacím obtížím spojeným s inhalací e-cigaret zemřelo 18 lidí. Se zdravotními problémy kvůli kouření e-cigaret se do péče lékařů dostala už více než tisícovka pacientů, informovala dnes agentura AP. "Bohužel by to mohla být jen špička ledovce," varoval ředitel CDC Robert Redfield.

Úmrtí v souvislosti s používáním elektronických cigaret jsou hlášena z 15 amerických států. Pacienty, kteří se léčili či léčí se závažnými dýchacími obtížemi, evidují v 48 státech. Žádné případy zatím nezaznamenali jen v New Hampshiru a na Aljašce. Nejstaršímu člověku, který v souvislosti s používáním e-cigaret v USA zemřel, bylo 71 let, nejmladšímu ale jen 27 let.

Odborníci zatím nevědí, zda obtíže způsobil způsob inhalace pomocí elektronických cigaret nebo nějaká konkrétní substance obsažená v náplních. Lidem ale radí, aby se s ohledem na zdraví kouření e-cigaret prozatím vyvarovali.

Všichni nemocní vykazovali stejné příznaky včetně kašle, dýchavičnosti a únavy a někteří též zvraceli či měli průjem. Podle lékařů zatím nejsou jakékoliv náznaky, že by nemoc mohla být infekční. Velká část nemocných, i když nikoli všichni, pomocí e-cigaret inhalovala psychoaktivní látku THC obsaženou v marihuaně. Z velké části jde o mladé lidi do dvaceti let.

V Evropě se zatím žádné podobné případy nevyskytly, upozornila agentura DPA.

(čtk)