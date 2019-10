Puškin má zmizet z osnov?

Ministr školství Robert Plaga plánuj - tak jsme se alespoň dozvěděli ze »Seznamu« - radikálně zúžit množství informací, které se hrnou na děti ve školách. Má se to týkat i předmětu literatura, kde se prý žáci učí nazpaměť data narození a úmrtí, tedy vlastně jako by se učily »telefonní seznam«. »Seznam« v titulku dokonce jmenoval Alexandra Puškina, jenž se má ztratit z osnov. Nebojte se, nic protiruského. Stejně se mají vytratit i další romantičtí básníci, jako je Byron, Shelley ad., a vlastně i někteří pozdější básníci a spisovatelé. Jen Mácha by měl dostat pardon.

Na zmíněném médiu se k tomu vyjadřovali i kantoři. Byli vybráni ti, kteří rozhodnutí podporovali. Zajímal jsem se však nejen o tento »zdroj«. »Seznam« příliš často zveřejňuje zavádějící jednostranné účelově upravované informace. Dozvěděl jsem se tak, že prý naše mládež je zatěžována zbytečnostmi, které pro život nepotřebuje a stejně je postupem času zapomene. Není údajně cílem memorovat, cpát do hlav zbytečnosti, včetně paměťového zvládání básní, které už dávno vyčpěly. Nová doba chce nové přístupy a zastaralé vědomosti nejsou důležitější než samostatné myšlení, protože ony vědomosti lze prý získat, když je náhodou člověk potřebuje, pouhým kliknutím na počítači. Och, ten internet! Jak jednoduše by se žilo Masarykovi, kdyby tehdy existoval! I když mu nelze věřit doslova, jak nám sdělil jeden z gurů Pirátů pan Michálek, je v něm prakticky všechno. Tedy podle těch, co si to myslí. Mnohé tam je, mnohé z toho, co nám starším uvízlo ze škol v paměti, tam nalezneme. Ne ovšem všechno. Život přináší totiž takové problémy, s nimiž »internet« ani nemohl počítat. A hledejte na ty »mršky« odpověď někde jinde! Tím ovšem netvrdím, že jsme takové návody získali v dávnověkých školách a že lepší bude »učit děti myšlení, a nikoli memorování«.

Souhlasím s tím, že biflovat rok narození a úmrtí kohokoli a lecjaké momenty z životů, dejme tomu, zmíněných básníků je nesmysl. Kdo to z učitelů dělal, nebyl nikdy dobrý kantor. Naučit se zpaměti báseň, ať již kohokoli, kdo něco v poezii znamenal, nebylo nikdy jen samoúčelné. Cvičilo paměť a při rozborech učilo i myslet. To se má ztratit, když třeba z učiva vyženeme Puškiny, Byrony, Shelleye? A některé další? Abychom od žáků přestali chtít vědomosti, které jim umožní pochopit to, co přišlo po těch jmenovaných? Že třeba rokem »nula« není 17. listopad 1989 a že jeho kulturní protagonisté nepřinesli k nám vzdělanost a rozvoj, protože do té doby »jsme žili sto let za opicemi«.

Jistě, mnohé v životě zapomeneme, mnohé se brzy ukáže jako nepotřebné, ale jiné z oné doby nám v paměti, i když třeba ve zkratce, zůstane. A, jak nám život ukázal, nebylo toho málo. To všechno pozvedalo náš národ v minulosti a dovedlo do dnešních dob. A nemusela to být jen minulost socialistická. Na rozdíl od pojetí za mořem. Nelze se divit, že odtud sice vzešli lecjací odborníci, ale zdejší kulturní a vzdělanostní průměr, byť lidé mají v kapse jakýsi diplom, není vysoký. Chceme, aby i naše společnost přijala zámořský školský model, který neznamená vyšší obecnou vzdělanost? Chceme, aby se ponížila na úroveň přišedších migrantů vyrůstajících v jiných podmínkách a z jiné kulturní úrovně? Možná někdo ano, ale stále věřím, že většina z nás nikoli.

Jaroslav KOJZAR