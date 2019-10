(Ani ne vážený a už vůbec ne milý pane Zieglere)

Not esteemed, and certainly not dear Mr. Jan Ziegler

To oslovení v angličtině je záměrné, neboť nepochybuji, že o co větší jste rusofob a nepřítel Ruska, o to větší budete obdivovatel a přítel USA. Takže jen stručně k Vašemu článku Komunismus a nacismus jsou stejná špína. V prvé řadě jedna faktická poznámka: Jsem udiven, resp. překvapen, jak taktně jste se vyjádřil ve srovnávání špín, což bych od Vás fakt nečekal. Spíše bych očekával, že když jste tak »věrohodně« popsal strašná utrpení, která byla páchána na milionech ruských lidí (čímž nechci tento fakt v žádném případě bagatelizovat nebo snad vyvracet), že se o takové činnosti vyjádříte mnohem jadrněji, expresivněji, cyničtější a hlavně s větším důrazem na nelidskost.

Nestalo se tak, a proto zírám. Ale to v tomto článku není to podstatné. Nechci z Vás dělat blbce, protože jednak jím už jste a také proto, že se sám do této role, snad nevědomky, pasujete. Ale k věci.

V nadpisu svého příspěvku jste napsal, že »komunismus a nacismus jsou stejná špína«. Nechci se zabývat špínou, protože i to je s ohledem na následky nacismu přirovnání takřka bohulibé, ale chci a také musím Vás důrazně opravit a upozornit, že pokud zmiňujete v Rusku »komunismus« jako špínu, zvláště v inkriminovaném období let 1932-33, resp. další léta, pak jste zabloudil hluboko do oblasti sci-fi. Nejenže do dnešního dne nikde ve světě a kupodivu ani v Rusku, či dříve v Sovětském svazu, komunismus neexistoval a neexistuje (byť byste si to možná přál, abyste měl proti čemu stále bojovat), tak také neexistuje Vámi tolik obdivovaná americká demokracie, ačkoliv ta je v celém světě propagována jako direktivní realita.

Když už tento fakt o komunismu konstatuji, tak jak pro Vás, tak pro případné čtenáře, kteří se stále a rádi ohánějí komunismem u nás v období let 1948-1989 důrazně upozorňuji, že ani u nás komunismus neexistoval. Pokud ve svých statích hodláte toto období jak v SSSR, tak případně v Československu nějak specifikovat či dávat do souvislosti s komunismem, pak je správné se vyjadřovat, že šlo buďto o komunistický režim, nebo o režim vlády komunistů. Avšak dávat do souvislosti komunismus s komunistickým režimem či vládou komunistů je jako byste tvrdil, že Hitler v Německu zavedl a praktikoval socialismus (přestože tu snahu měl). Stejně je tomu v případě, když zmiňujete komunismus v SSSR či Československu (nebo kdekoliv na světě).

Apropó, trochu málo poučení neuškodí: komunistická ideologie nikdy neměla ve svých myšlenkách a prognózách cíl lidi mučit, event. zabíjet, jak k tomu docházelo ve Vámi popisovaném období v SSSR, resp. v jiných zemích. Na vině tedy není a ani nebyla, jak tvrdíte, komunistická ideologie, potažmo »komunismus«, ale někteří lidé, komunističtí funkcionáři, či lépe komunističtí fanatici, stejně jako fašističtí fanatici v nacistickém Německu za Hitlera!

Tolik k nedostatku v titulku Vašeho článku. Přeji Vám klidné dočtení a silný zážitek z knížky Rudý hladomor od americké historičky Anne Applebaumové a jen poznamenávám, že na toto téma existují i jiní autoři než američtí, ale to neznamená, že Vám chci určovat, co máte číst.

Jiří BAŤA