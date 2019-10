Ilustrační FOTO - Haló noviny

Jde o peníze, které poště patří

Stát dluží České poště 3,3 miliardy korun. Jejich vyplacení je podmíněno souhlasem Evropské komise a očekává se v příštím roce. Po jednání s generálním ředitelem pošty Romanem Knapem to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle Knapa jde o úhradu tzv. univerzální služby, tedy základních poštovních služeb, které si stát u pošty objednává. Za loňský a letošní rok je tato částka okolo 1,5 mld. za každý rok a z minulých let stát podniku nedoplatil 300 milionů korun.

Od srpna platí novela poštovního zákona, podle které bude moci pošta požadovat od státu roční kompenzaci čistých nákladů za své služby až 1,5 miliardy korun místo půl miliardy. Zvýšení horního limitu kompenzací navrhl Hamáček, protože platný limit podle něj neumožňuje plnou kompenzaci nákladů. V letech 2018 až 2022 jsou odhadovány až na tři miliardy ročně.

»KSČM už dlouhodobě i mým prostřednictvím ve Sněmovně upozorňovala na to, že Česká pošta byla v minulosti ochuzena o příspěvky z prostředků, které jí právem náležely na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o poskytnutí služeb. Na ty peníze měla nárok. Problémy, které kolem toho byly, jsou dlouhodobé a jsem rád, že i vláda konečně vyslovila to, co my už dlouhodobě opakujeme,« zdůraznil pro náš list člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM). Česká pošta má podle něj dostat to, na co má právo a nárok, notifikace do EU už dávno měla jít a pošta už dávno peníze měla dostat. Poslanec KSČM je tedy rád, že vláda tak činit bude.

Člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM).

Nepůjde o masivní propouštění

Babiš s Knapem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) jednal o chystané restrukturalizaci podniku. Jejím výsledkem má být to, že se v roce 2021 dostane zpátky k zisku, loni vykázal miliardovou ztrátu. Podnik by měl snížit počet zaměstnanců z 29 tisíc až o sedm tisíc a zavést nové formy obsluhy zákazníků a distribuce. Dostupnost služeb by se však neměla omezovat.

Vedení pošty počítá se zachováním 3200 obslužných míst, změní však jejich podobu, aby lépe odpovídala potřebám lidí a byla efektivnější. Zhruba 420 poboček bude zaměřených na expresní vydávání zásilek, 1300 poboček nabídne samoobslužnost. Počítá se zhruba 1500 partnerskými poštami, z toho 600 samoobslužnými, kde si zákazníci vyřídí poštovní a finanční záležitosti bez nutnosti být obslouženi personálem.

»KSČM je velmi ráda, že myšlenky na masivní propouštění, které se zpočátku jako informace prezentovaly, se ukázaly falešné. Nyní v přítomnosti premiéra Babiše i vicepremiéra Hamáčka jasně zaznělo, že se jedná o projekt do roku 2025, a z větší části je postavený na přirozené fluktuaci zaměstnanců a odchodu důchodců do penze. Nejde tedy o masivní propouštění, jak zpočátku média prezentovala,« prohlásil Luzar s tím, že komunisté dlouhodobě prosazovali, aby se zohlednil sociální rozměr u jednoho z největších českých zaměstnavatelů, tj. státního podniku Česká pošta.

Poštu čeká v příštích třech letech prodej zbytného majetku za zhruba 2,7 mld. korun. Výnos z prodeje zejména nepotřebných nemovitostí chce použít na investice do nových technologií.

