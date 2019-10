Ilustrační FOTO - Pixabay

Podněcují protesty v Iráku USA a Izrael?

Po několikadenních protestech proti korupci a přetrvávajícím ekonomickým a sociálním problémům uznal irácký premiér Ádil Abdal Mahdí požadavky demonstrantů za oprávněné.

V televizním projevu v noci řekl, že vláda se snaží najít řešení, ale neumí kouzlit, aby všechny problémy vyřešila. Vyzval také účastníky protestů, aby šli domů. Počet mrtvých po střetech demonstrantů s policisty přitom vzrostl na 44 a raněných jsou stovky. S odkazem na policejní a nemocniční zdroje o tom informovala agentura Reuters. K situaci se vyjádřili dva vlivní šíitští duchovní ajatolláh Alí Sistání a Muktada Sadr – oba se připojili ke kritice na adresu politiků.

Největší počet obětí zaznamenalo město Násiríja na jihu země, kde přišlo při demonstracích o život 18 lidí. V metropoli Bagdádu v minulých dnech zemřelo 16 osob, mrtvé hlásí i další města.

Mahdí řekl, že volání protestujících po boji s korupcí je správné, ale že vládě je třeba s její prací pomoci. Přislíbil, že se pokusí prosadit zákon, který by chudým rodinám garantoval základní příjem. Agentura DPA připomíná, že kritici už léta přední irácké politiky obviňují, že své pozice využívají hlavně k tomu, aby obohatili sebe i své spojence. Muktada Sadr, jehož koalice zvítězila v loňských parlamentních volbách, oznámil, že přerušuje účast na jednáních parlamentu, dokud vláda nepřijme program, který bude brát ohled na přání občanů. Požádal členy svého bloku, aby stejně jako on začali parlamentní schůze bojkotovat. Sadrova koalice má ve 329členném parlamentu 54 křesel.

V centru Bagdádu se i přes zákaz vycházení sešly menší skupinky demonstrantů. Policie po nich podle agentury AP střílela a jeden mladý muž byl zraněn. Na náměstích a v ulicích dohlíží na dodržování zákazu vycházení armáda.

Ášúrá

Do Karbaly v těchto dnech míří miliony šíitských poutníků, kteří slaví muslimský svátek ášúrá. Írán vydal doporučení, aby jeho občané odchod do Iráku odložili, dokud se situace v zemi neuklidní. Jeden z íránských duchovních také obvinil Spojené státy a Izrael, že protesty podněcují, aby pouť do Karbaly překazily. Té se každoročně účastní několikanásobně víc lidí, než poutě do Mekky. Jen z Íránu vloni na jih Iráku přišlo 1,8 milionu poutníků.

Současné protesty jsou doposud nejsilnější od začátku vlády premiéra Mahdího. Infrastruktura v zemi je po desetiletích ozbrojených konfliktů vyprovokovaných Západem (s USA v čele) v troskách. V současnosti zažívá Irák vzácné období míru, podle mnohých občanů jej však vláda dostatečně nevyužívá k tomu, aby zemi pozvedla.

Události v Iráku vzbuzují pozornost i v zahraničí. OSN vyzvala k rychlému vyšetření policejních zásahů.

