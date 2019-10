Boris Johnson. FOTO - Wikimedia commons

Bránit levicovou alternativu vůči EU – corbynismus

Cesta Borise Johnsona do Bruselu zvýraznila potřebu jasně levicové alternativy vůči Evropské unii. Johnson možná skutečně dosáhl dohody. Ekonomika EU vrávorá k úpadku. Průmyslová výroba Německa klesla o pět procent oproti roku 2018. Právě německý export bude zasažen nejvíc, jestli Británie odejde bez dohody.

Ale zůstává otázka: Bez dohody jakého druhu? Jestli to bude dohoda Theresy Mayové s odstraněním irských hraničních kontrol a se zachováním zemědělských standardů v Severním Irsku v souladu s těmi na Jihu, stále zůstanou pro Británii závazky provázející Deklaraci o odchodu (Withdrawal Declaration), k přijetí propodnikatelských neoliberálních konkurenčních zákonů jednotného trhu EU. Na druhé straně, jestli Johnson dohody nedosáhne, je jasné, že bude vyvinuto veškeré úsilí k sestavení úřednické vlády k vytlačení Johnsona a zablokování jakéhokoli druhu dohody s EU o odchodu.

Liberální demokraté, vedení Jo Swinsonem, naznačili svůj úmysl pracovat s odpůrci režimu z řad Konzervativní strany i s předákem většiny v Labour Party - ovšem pokud to nebude Jeremy Corbyn. Také už objasnili, že pohrdají jakýmkoliv druhem demokracie, když vyhlásili, že by ve vládě upustili od výsledku referenda a další by neuspořádali. Dokonce i když se zapomene na to, že zahodili své volební sliby, když se v roce 2010 přidali k šetřivé vládě Davida Camerona - se Swinsonem na pozici ministra práce - protlačivším protiodborářskou legislativu - tohle by jim znemožnilo spojit se s kterýmkoli členem Labour Party.

Cesta tu je

Nesouhlas s výsledkem referenda, nebo dokonce volání po druhém, je jedna věc. Pouhé upuštění od něj je věc druhá. Liberálové možná jsou. Demokraté určitě ne. Právě proto musí existovat levicová alternativa. A jedna tu samozřejmě je. Neustále ji rozvíjí právě Jeremy Corbyn. Británie by měla zůstat nastavená na soulad s jednotným trhem EU, pokud jde o standardy životního prostředí, zdraví, potravin a zaměstnanosti, ale neměla by přijmout podmínky neoliberální konkurenčnosti EU. Corbyn klade tuto podmínku, aby chránil někdejší volební závazky Labour Party. Konkurenční podmínky EU by blokovaly téměř všechny pokrokové prvky v labouristickém programu změn: všeobsažné veřejné vlastnictví, státní pomoc, státní investiční banku k převzetí akcií klíčových firem, proaktivní využívání veřejných zisků k oblastnímu rozvoji, povinné sektorové kolektivní vyjednávání.

To vše odstraňte a Labour Party bude nevolitelná. Zdá se, že dnešní plány k vytvoření centristické úřednické vlády mají hodně společného s ukončením vyhlídky na levicí vedenou labouristickou vládu i se zvrácením výsledku referenda o setrvání v EU. Zvlášť odboráři by si měli být vědomi následků. Členství v EU právo na práci nezaručuje. Dnešní zpráva z Resolution Foundation (nezávislý expertní tým, pracující na zvýšení životní úrovně lidí s nižšími příjmy - pozn. překladatele) ukázala, že děsivé množství pracujících, kterým se nedostává jejich zákonných práv, je těsně spjato s nízkou úrovní kolektivního vyjednávání, teď ani ne 30%. Británie byla v EU přes 40 let…

Ve skutečnosti samozřejmě EU od kolektivního vyjednávání aktivně odrazuje. Její dokument Vývoj dělnického hnutí z roku 2012 podrobně popisuje zásahy vyžadované ke snížení odborářské »síly stanovovat mzdy« Následky byly vidět v posledních sedmi letech.

Ať pravice nezvítězí

V Řecku, pod dluhovým dozorem EU, kolektivní vyjednávání spadlo z 80 na 20 %. Skoro stejně děsivý, v podobných podmínkách, byl pokles v Portugalsku. Právě proto se odborové hnutí musí ozvat. Levicová alternativa existuje. Je nutné ji hájit. Jinak pravice, ať už ji představuje Johnson nebo Swinson a jejich pravicoví labourističtí spojenci, zvítězí!

The Morning Star, 17. září 2019

Překlad Vladimír SEDLÁČEK