Vztekající se ODS

Petr Fiala asi zapomněl, že pokud chceme znát odpovědi na otázky, musíme se ptát. Právě to byl důvod, proč KSČM pozvala k jednání předsedu vlády a ministryni financí. Dotazů i odpovědí bylo hodně. Jednání budou pokračovat. Tématem bude zdravotnictví. Jen na okraj, rozčilování škodí zdraví.

Teď však vážně. KSČM je parlamentní stranou, která, na rozdíl od ODS a dalších rozčilujících se stran, má na zřeteli prosperitu republiky a zlepšení života občanů, ne pouze vyvolené skupiny. Není tomu tak dávno, co zde vládla pravice spolu s ČSSD. Nějak se však solidarita s občany z jejich tehdejších kroků vytratila. Pokud dnes návrhy KSČM vláda v čele s premiérem vnímá, je to dobrý počin, který lidé zajisté oceňují. Nějak mi uniklo, že by ODS zvyšovala důchody tak razantně, jako je tomu dnes, a mnoho dalších pozitivních změn nás čeká. KSČM je ve svých programech - na rozdíl od »mocné« pravice - prosazuje dlouhodobě. Takže předseda ODS místo nemístných invektiv mohl pozvat premiéra k jednacímu stolu. To se mu však evidentně nehodilo do krámu. Dal přednost výpadům a teatrálnímu křiku, který je pouze divadlem k vlastnímu zviditelnění, neřeší však problémy občanů.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM