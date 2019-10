Sísího člověk velebil Hitlera

Česká oficiální masmédia, tedy média tzv. mainstreamu, mají jasno. Přesně vědí, koho uložit do kolonky diktátor, koho naopak do kolonky demokrat, o kom pak převážně mlčet – navzdory kontroverzím, kterých se dopouští.

Jedním z »chráněnců«, kteří se nechávají tzv. spát, ačkoli doma páchají diktaturu mnohem větší než ti ze zemí, co jsou na protizápadním paškálu, je egyptský generál, který se dostal k moci vojenským pučem, Abdal Fattáh Sísí. Se svými hlasitými odpůrci se nemaže, nechává je popravovat či minimálně zavírat na doživotí za mříže. Proti jeho praktikám se sice tu a tam ozvou mezinárodní organizace sledující porušování lidských práv, české agentury to převezmou, ale nějaké komentáře, dlouhodobý kritický »tah na branku« - nic takového. Možná proto, že soupeřem Sísího jsou radikální muslimové, jakkoli v Egyptě před Sísího pučem demokraticky zvolení. A tak se u nás dnes a denně buší do Kima, do Putina, do Íránu, do Palestinců, občas trochu nesměle do Trumpa, Bolsonara, Orbána či Erdogana, ale Netanjahu či Sísí? Zdánlivě nedotknutelní.

Přitom předseda egyptského parlamentu Alí Abdal Ál teď vyvolal pobouření Egypťanů, když ocenil Adolfa Hitlera za jeho projekty budování infrastruktury v Německu. Použil toto tvrzení k obhajobě rozvojových plánů právě prezidenta Sísího a vysokých vládních výdajů. Zejména uživatelé sociálních sítí Ála rozhořčeně kritizují. Poškodil totiž podle nich celý Egypt, kde se nedávno konaly masové protesty namířené proti Sísímu.

»Hitler měl své chyby, ale to, co mu umožnilo rozšíření na východ a na západ, bylo vytvoření silné infrastruktury,« řekl 70letý Ál, jenž je profesorem práva. Při svém projevu požádal poslance, aby drželi minutu ticha na podporu údajného prezidentova úsilí vybudovat moderní Egypt. Tehdy zároveň prohlásil, že infrastruktura, kterou vybudovalo Německo za Hitlera, může být příkladem pro celý svět, tedy i pro Sísího. Pan předseda patrně nechtěl přirovnávat oba diktátory k sobě, ale kouzlo nechtěného funguje spolehlivě. A zpátky to už nevrátí…

Egypt začal před několika lety s tzv. úspornými opatřeními a více než 30 % obyvatel se potýká s chudobou. Nedávné protesty byly namířeny ale hlavně proti korupci, která panuje ve vládních a armádních kruzích, a právě kolem projektů výstavby. Policisté jako obvykle pozatýkali stovky demonstrantů.

Roman JANOUCH