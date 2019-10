Ilustrační foto - wikimedia commons

Jak je to s prodejem lázeňského domu v Mariánkách?

Proč se chce ministerstvo vnitra zbavit lázeňského domu Mercur, který je jeho majetkem? Proč chce prodat nemovitost ležící na skvělém lukrativním místě v Mariánských Lázních, která může sloužit policistům i hasičům k rehabilitacím po jejich náročné práci? A bude pak vnitro lázeňské služby jinde draze nakupovat?

Na tyto a další otázky bude muset ve Sněmovně odpovědět vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) svému stínovému protějšku z KSČM – místopředsedovi bezpečnostního výboru Sněmovny a předsedovi jeho podvýboru pro policii Zdeňku Ondráčkovi.

Komunistický poslanec ministra písemně interpeloval ve věci údajného prodeje lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních. Položil mu několik otázek, odpovědi na některé z nich nevyzněly moc upřímně, někde si dokonce pan ministr, či spíše jeho úředníci, nevidí na špičku nosu, jakoby neměli jasno nebo se snaží mlžit. Dnes jde jednoduše vše svalit na fakt, že je třeba šetřit, a jak jinak? Ale copak není třeba vidět i trochu dopředu a hlavně – myslet i na zaměstnance?

Stínový ministr vnitra KSČM Zdeněk Ondráček.

»Ještě na jaře chtěli toto zařízení rekonstruovat, měli na to připravené peníze a najednou se to budou snažit prodat? Kapacitu potřebují podstatně větší, než mají, a ještě se zbavují dalšího lázeňského domu, který stojí na nejlukrativnějším místě v lázeňském městě. Ať mi tuto filozofii pan ministr Hamáček vysvětlí. Nechápu, proč bude služby nakupovat, když je může produkovat sám,« zdůraznil Ondráček pro náš list.

Na jeho slovech něco bude. V Registru smluv lze totiž dohledat, že Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra (ZSMV), což je státní příspěvková organizace, uzavřelo v lednu 2018 smlouvu o dílo - Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních - projektová a inženýrská činnost (II.). Cena díla měla být něco přes devět milionů korun s DPH. V registru smluv je ovšem i další smlouva, tentokrát o ukončení zmíněné smlouvy z loňska k 30. září 2019, takže věc hodně čerstvá, ze které vyplývá, že vnitro zaplatí za rozpracované dílo 1,7 mil. Kč bez DPH. Takže vyhozené skoro dva miliony korun, nebo jak jinak to lze vysvětlit?

Zanedbalo snad vnitro péči o svůj majetek?

Co odpověděl ministr vnitra na otázky poslance Zdeňka Ondráčka? Ministerstvo vnitra rozhodlo o ukončení provozu lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních, s nímž hospodaří státní příspěvková organizace Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra, provoz by měl být ukončen letos na Silvestra. »Důvodem je především vysoká finanční náročnost na investice a opravy, a to jak budovy samotné (opadávající omítky, výměna oken, část střechy v havarijním stavu atd.), tak do vybavení (sociální zařízení, výměny podlahových krytin, obnovení přístrojů ve zdravotní části apod.),« píše ministr Hamáček. Zde se nabízí otázka – proč vnitro nedbalo lépe o svůj majetek a nechalo dům takto zchátrat?

V ministrově odpovědi jsou uvedeny i další důvody, proč je lepší se lázeňského domu zbavit. Kalkulace z roku 2017 na celkovou rekonstrukci vycházela na 300 mil. Kč. Bez nutnosti těchto výdajů bude podle Hamáčka možné využít rozpočet pro zkvalitnění poskytované lázeňské péče v ostatních lázeňských domech, včetně náročnějších investic do budov a vybavení. Zde se nabízí další otázka – proč tedy ona smlouva týkající se přístavby lázeňského domu v Mariánkách?

Jan Hamáček poukazuje rovněž na požadavek snižovat počet zaměstnanců, kdy vláda rozhodla o snížení míst u příspěvkových organizací o tři procenta, což u ZSMV činí 30 zaměstnanců z celkového počtu 975. Rekonstrukce domu včetně vybudování kuchyně a jídelny (dosud chodí klienti jíst tzv. přes ulici) by znamenala podle jeho slov posílení personálu, čímž by vlastně ministerstvo nemohlo plnit vládní rozhodnutí.

Žádný prodej, ale ukončení provozu kvůli trvalé nepotřebnosti majetku

Dál se v odpovědi na interpelaci píše, že není přesné tvrzení, že by ministerstvo chystalo prodej LD Mercur. Pouze bude v souladu se zákonem o majetku ČR po ukončení provozu ze strany ZSMV rozhodnuto o »trvalé nepotřebnosti majetku«. Zda bude Mercur skutečně prodán, se tedy zatím neví, je možné, že o něj projeví zájem některá ze státních organizací, zatím bude jen převeden pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který s ním bude dále nakládat.

Na dotaz, zda se ministerstvo vnitra chystá prodat jiné lázeňské domy v jeho majetku, ministr odpověděl: »Všechny lázeňské domy resortu patří do příslušnosti hospodaření ZSMV. Resort ministerstva vnitra v současné době neplánuje rušit provoz dalších domů, ani jejich prodej.« Není v tom cítit jistou nesrovnalost, nebo je to snad jen alibismus? Hospodaření patří ZSMV, ale vnitro neplánuje rušení ani prodej dalších lázeňských zařízení... Inu, proč to říci jednoduše, když to jde složitě. Jde přece o to, že Mercur už nebude v budoucnu sloužit policistům a hasičům.

Zajímavé je, že současná kapacita lázeňských domů je 8540 ozdravných pobytů, po ukončení provozu LD Mercur bude pro rok 2020 kapacita 7090 pobytů. Tento výpadek kapacity se vyřeší jednoduše – krácením, kdy ozdravné pobyty od ledna do března budou týdenní a týden budou příslušníci čerpat pobyt v rámci individuálních rehabilitací.

Letos má přitom na ozdravný pobyt nárok celkem 28 424 policistů a hasičů. Ne na každého se tedy každý rok dostane – letos bude rehabilitační péče v lázeňských domech poskytnuta 8211 členům bezpečnostních sborů.

Je otázkou, jaký s tím má poslanec Ondráček problém? Copak si snad nepřečetl dobře odpověď ministra vnitra Hamáčka? Ta zní: »Navrhovaná varianta dílčího zkrácení ozdravných pobytů byla projednána Zařízením služeb pro ministerstvo vnitra v rámci resortu, včetně odborových organizací a krajských koordinátorů. Ohlasy na toto navrhované řešení byly pozitivní.«

Až se interpelace dostane na pořad jednání sněmovní schůze, a může to být už na říjnové schůzi, uslyšíme, zda celkem pochopitelné obavy má pouze poslanec KSČM, nebo je sdílí i kolegové z jiných klubů. Ve vzduchu pořád visí otázka – jde přece o dům ve skvělé lokalitě Mariánských Lázní. A když potřebuji peníze, mám pořád ještě co prodat, a Mercur se přímo nabízí. Za jakou částku se ho hodná vnitro, či státní příspěvková organizace ZSMV potažmo stát, zbavit? Komu by asi měl v budoucnu sloužit? Lze samozřejmě předpokládat, že klientelou už sotva budou zaměstnanci státu, a sotva to budou policisté nebo hasiči.

(ku)