Ilustrační FOTO - Haló noviny

Praha se štítí Pekingu

Rada hlavního města rozhodla vypovědět sesterskou smlouvu s Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny.

Smlouvu s Pekingem schválila Praha pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v únoru 2016. Vypovězení smlouvy musí ještě projednat zastupitelé. Čína postoj Prahy opakovaně diplomatickou cestou kritizovala.

Současné vedení Prahy vyzvalo Peking k jednání o vyškrtnutí zmíněné části letos v lednu. Vyjednávání se vedlo korespondenčně. Čínská strana na opakované návrhy o vyjmutí článku tři reagovala odmítavě, na poslední urgenci nereagovala, což vedlo vedení města k návrhu celou smlouvu vypovědět. Zástupci Číny několikrát uvedli, že postoj Prahy poškozuje česko-čínské vztahy.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) řekl, že rozhodnutí rady respektuje, jde o záležitost samosprávy. Za zahraniční politiku ale zodpovídá vláda a na její pozici se nic nemění. Praha by podle něj neměla mít ambice zasahovat do české zahraniční politiky. Prezident Miloš Zeman v neděli na Frekvenci 1 poznamenal, že Praha má víc než dost problémů, kterými by se měl primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zabývat.

Smlouva s Čínou z roku 2016 zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy.

(cik)