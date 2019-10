Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trumpova dýka do zad Kurdů

Bílý dům v neděli potvrdil, že Turecko brzy podnikne vojenskou operaci (agresi) na severu Sýrie. Tisková mluvčí Stephanie Grishamová uvedla, že americké jednotky ofenzivu nepodpoří, ale ani se jí nezúčastní a nebudou se již vyskytovat v bezprostřední blízkosti oblasti.

Krátce po tomto oznámení se začaly americké jednotky ze severu Sýrie stahovat. Kontroverzní pravicový prezident Donald Trump na Twitteru rozhodnutí Washingtonu absurdně zdůvodnil neochotou Evropy převzít tisíce zajatců z Islámského státu (IS), které střeží na syrském severu Kurdové. A proto se rozhodl za toto potrestat právě Kurdy…

Turecký představitel, jehož citovala agentura Reuters, počítá s tím, že turecká vojenská operace začne až po stažení všech Američanů, což podle tohoto zdroje může trvat i týden. Ankara se prý chce vyhnout jakémukoli incidentu. Turecký prezident-diktátor Recep Tayyip Erdogan k zahájení operace řekl, že »to může být kdykoli a bez varování«.

Podle kurdské agentury ANHA a exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) američtí vojáci vyklízejí pozice poblíž měst Rás al-Ajn a Tall Abjad, která leží u turecké hranice. USA mají v Sýrii asi 1000 vojáků. SOHR uvedla, že kurdské oddíly v oblasti, z níž se Američané stahují, vyhloubili tunely.

Všeobecná válka?

Arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF), která se zásadní měrou podílela na porážce IS v Sýrii, počínání USA hodnotí jako nesplnění závazků vůči spojencům. Mluvčí SDF podle ČTK řekl, že jde o »vražení dýky do zad« a že rozhodnutí USA je překvapením. »USA ujišťovaly, že nedovolí Turecku žádnou vojenskou operaci v oblasti,« sdělil mluvčí. SDF oznámila, že se »bude bránit jakémukoli nevyprovokovanému útoku ze strany Turecka« a že »nebude váhat (obranu svého území) rozšířit ve všeobecnou válku« na severovýchodě Sýrie.

Podle koalice bude mít toto rozhodnutí značně negativní dopad na boj proti IS. V severní Sýrii buňky této organizace stále jsou, a navíc tam Kurdové střeží tisíce zajatců zadržených v boji proti radikálům.

»Americká armáda nesplnila své závazky a stáhla své jednotky z hraničních oblastí s Tureckem, které nyní připravuje invazi do severní a východní Sýrie,« stojí v prohlášení SDF. Podle Trumpa je teď na Turecku, Evropě, Sýrii, Íránu, Iráku, Rusku a na Kurdech, aby situaci posoudili a rozhodli, co chtějí se zajatci z IS dělat.

Situaci se znepokojením sleduje OSN, jež se obává nové humanitární krize. »Nevíme, co bude, připravujeme se na nejhorší,« řekl koordinátor humanitární pomoci OSN v Sýrii Panos Mumtzis. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov poněkud naivně řekl, že Moskva doufá, že Ankara bude brát ohled na »politickou i územní celistvost Sýrie«.

