Komise k OKD podá trestní oznámení

Sněmovní vyšetřovací komise podá v souvislosti s privatizací těžební společnosti OKD trestní oznámení na čtrnáct lidí, mj. na bývalé ministry za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a za ODA Vladimíra Dlouhého a Jiřího Skalického. Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček.

Se závěry zkoumání novináře seznámili členové komise v čele s předsedou Lukášem Černohorským (Piráti).

»Samozřejmě jsme si vědomi toho, že už uplynulo hodně času a některé trestné činy můžou být promlčeny, ale komise přijala myšlenku, že není naším úkolem hodnotit, jestli promlčecí doba skončila, ale je věcí orgánů, které se tím budou zabývat, aby zhodnotily, jestli tam nenastaly nějaké zákonné překážky, které by umožňovaly tyto lidi znovu stíhat,« řekl našemu listu člen komise Leo Luzar (KSČM). Komise podle něj zjistila i hodně nových věcí, které doposud nebyly známy veřejnosti ani orgánům, které tyto věci prošetřovaly, očekává proto, že se možná některé případy znovu otevřou.

Leo Luzar.

Trestní oznámení na Sobotku a Urbana pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele souvisí s privatizací menšinového státního podílu v OKD v roce 2004 skupině Karbon Invest podnikatelů Viktora Koláčka a Petra Otavy za 4,1 miliardy korun. Sobotka byl v té době ministrem financí a Urban ministrem průmyslu a obchodu. »Zájmem státu bylo vyjednat cenu, která byla co nejvýhodnější pro stát, což se v tomto případě nestalo,« řekl Černohorský.

Sobotka uvedl, že trestní oznámení považuje za politicky motivované a nepodložené. Na dotaz ČTK napsal, že má svědomí zcela čisté a oznámení se neobává. Urban uvedl, že se prodej uskutečnil v souladu s platnými českými zákony i předpisy Evropské unie.

Největší zklamání: Koláček a Otava

Koláček a už zesnulý Otava prodali OKD skupině RPG Industries vedené finančníkem Bakalou. Koláčka a Bakalu komise podezírá z podvodu. Koláček a Otava totiž podle komise prodali Karbon Invest ještě v době, kdy vyjednávali se státem o prodeji minoritního podílu. »Exkluzivní jednání (s firmou Karbon Invest o prodeji menšinového státního podílu) bylo vedeno jen na základě toho, že stát a vláda žily v domnění, že to prodávají osobám, které jsou spojeny s regionem, nikoli finančnímu žralokovi,« podotkl Černohorský.

Právě zjištění kolem Koláčka a Otavy byla pro Luzara tím největším zklamáním. »Poznání, že Koláček a Otava jednali s Bakalou o prodeji podniku už před tím, než vláda rozhodla o privatizaci OKD, považuju za největší zklamání, protože jsem byl přesvědčen o tom, že tito dva měli být pro zaměstnance a region jistotou, že ten podnik bude dál fungovat,« uvedl Luzar.

Oznámení na nynějšího prezidenta Hospodářské komory Dlouhého a Skalického se týká devadesátých let, kdy stát ztratil v černouhelné společnosti většinový podíl. Čelit mu bude také například tehdejší předseda bývalého Fondu národního majetku Roman Češka a další lidé pro podezření z porušování povinností při správně cizího majetku.

Dlouhý navíc podle Černohorského pochybil, když vložení bytového fondu do společnosti OKD nemělo oporu v tehdejších zákonech. Pokud je tento právní názor správný, bytový fond je podle komise stále v majetku státu.

Protizákonná privatizace bytů?

Podle Luzara o tom, zda se byty dostaly do privatizace protizákonně, budou muset rozhodnout příslušné orgány, jisté ale je, že stát nezohlednil jejich obrovskou hodnotu. »Pro nabyvatele tak tyto byty představovaly zlaté vejce,« dodal Luzar.

Policie by se mohla v souvislosti s OKD zajímat také o advokáty Radka Pokorného a Richarda Wagnera, a to kvůli stanovisku zaslanému Evropské komisi kvůli prověřování nedovolené státní podpory. Podle komise se mohli oba právníci dopustit podvodu, když zastupovali Karbon Invest a zároveň zpracovali stanovisko pro ministerstvo financí.

Členové komise zkoumali vedle snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině devadesátých let a prodeje minoritního státního podílu OKD také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD v roce 2016. »Našim daňovým poplatníkům byly ukradeny desítky miliard korun, horníkům, mým kolegům, ukradeno 44 000 bytů,« uvedl člen komise za ANO Josef Hájek.

Do devítičlenné komise delegovaly po jednom zástupci všechny poslanecké kluby. Člen za ČSSD Lubomír Zaorálek skončil, když se stal ministrem kultury. Závěrečnou zprávu podepsalo všech osm členů komise. Zaorálek uvedl, že trestní oznámení, která podá komise, jsou nepodložená a výstup komise by nemohl podepsat. Oznámení označil za »plácnutí do vody«. Česku podle něj bude naopak hrozit, že se dotčené osoby budou bránit kvůli poškození dobrého jména a soud jim přiřkne odškodné.

(jad)