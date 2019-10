Máme být jen klienty?

O víkendu jsem ve zprávách televizní stanice Prima vyslechla zajímavou informaci. Podle ní v psychiatrické léčebně Kosmonosy na uzavřené jednotce zemřela starší žena. Tedy, abych se držela terminologie Primy, klientka. Je však podezření, že zavinění bylo cizí. Nechci se plést do řemesla Policie České republiky a řešit s ní naznačený problém. Toho jsem daleka. Nechci ani spekulovat o tom, co se stalo. Jde mně o úplně něco jiného. O slovo klient. Protože i z veřejnoprávní ČT jsme mohli také občas slyšet podobné nazývání nemocných či ošetřovaných, nedalo mně, abych se přece jen nad ním a nad jeho užíváním nezamyslela. Až donedávna jsme o nemocných nehovořili jako o klientech, ale o pacientech. Neumím si představit, že bych o někom hovořila jako o svém klientovi, a ne o svém pacientovi. Zřejmě jsem ze staré, možná že dokonce až moc staré školy.

Ale k věci. »Klient« podle Malé československé encyklopedie je »člověk sjednávající za plat služby advokáta, lékaře, peněžního ústavu ap.«, tedy zákazník. Přiznávám, že nevím, zda v uvedeném případě šlo o »péči za platbu«, tedy snahu rodiny, aby stará paní byla z jejich péče přesunuta na jiné, a tedy zda zmíněná paní byla hospitalizována v Psychiatrické Léčebně Kosmonosy, či v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Je v tom velký rozdíl, tedy alespoň pokud jde o zřizovatele, a tedy zřejmě i platby. Mně však jde v této souvislosti především o princip.

Užívání slova klient ve vztahu ke zdravotnictví se totiž zásluhou i televizních stanic začíná až nebezpečně rozvíjet. Ono druhé slovo pacient, podle Wikipedie, »je osoba, která je nemocná nebo zraněná a je lékařsky ošetřovaná nebo toto lékařské ošetření potřebuje«. Pokud tedy použiji slovo klient, pak sděluji, že vlastně onen člověk možná ani léčbu nepotřebuje, ale mám-li na to ho do nějakého zařízení přesunout, zaplatím, a je hotovo. Pokud ovšem použiji slovo pacient, je jasné, že jde o nemocného člověka, který potřebuje lékařskou pomoc anebo za jehož zdravotní stav jsem vlastně, tedy jsem-li jeho lékařka, odpovědná. Rozdíl je jasný. Skrývá v sobě i velké politikum. Postupný přechod z pacientů na klienty. Straším? Nestraším. Uskutečnění tohoto záměru, tedy alespoň »v prvním sledu« o spoluúčast pacientů za léčbu, tedy přesun části plateb na klienty, se pokusil svého času prosazovat ministr zdravotnictví Julínek. Stálo ho to i jeho stranu ministerské křeslo. Stále však jsou tací, pro které by cílem měla být privatizace zdravotnictví, a tedy jeho převod do rukou soukromníků. Jde totiž pro možné majitele zdravotnických zařízení o velmi výnosný kšeft.

Zdá se, že to pochopila některá mainstreamová média, a proto nám postupně vnucují nové názvosloví. Měli bychom to vědět a podporovat KSČM, která se postavila proti jakýmkoli pokusům si ze zdravotnictví udělat byznys, jehož součástí jsou i »jazykové pokusy« z »pacientů« udělat »klienty«.

Taťána JIROUSOVÁ