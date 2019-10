Černý problém

Poslední měsíce se mluví převážně o přemnožených hraboších a kůrovci. S podzimem ale stále častěji v lesích, na polích, ale i ve městech je možné narazit na další přemnožený druh. Na černou zvěř neboli prase divoké.

Naše známá ze Sokolova sdílela video, které ukazuje, že se tam divočáci nebojí pravidelně chodit až mezi paneláky, kde hledají něco k snědku.

Přitom v přirozeném prostředí jsou divoká prasata velmi plachá a od člověka se drží dál. Žijí v rodinných tlupách vedených zkušenou bachyní, která si velmi hlídá, aby se stádo zdržovalo na bezpečných místech a ven vycházelo jen za tmy a opět jen na bezpečná místa. Dokonce prý taková zkušená stará bachyně hlídá své dcery, aby nezabřezly dříve než ve třech, čtyřech letech, kdy jsou již dost zkušené, aby vedly svoji rodinnou tlupu.

Když jsem to probírala s různými lidmi, jedni si stěžovali na malý odlov (majitelé pole), jiní zase na nízké ceny za odkup masa a složité veterinární testy před konzumací. Přitom čísla podle informací mysliveckých sdružení a Lesů ČR hovoří o tom, že se každý rok odloví víc než čtyřikrát více černé zvěře, než je naplánováno. A přesto to nestačí a počty se nesnižují, ale naopak stále zvyšují. A přemnožená černá zvěř se už nebojí chodit mezi lidská obydlí.

Těch důvodů, proč tomu tak je, je více. Jedním z nejzásadnějších je neefektivní hospodaření s půdou a lesy. Obrovské lány polí dávají prasatům ideální prostory k nekontrolovanému množení. Když na podzim lány osiří, vyrážejí prasata za potravou a v klidu sežerou i vysázené stromky po kůrovcové kalamitě. Do toho se počty odlovu a způsob lovu mění honitba od honitby a kraj od kraje. Zatímco někde poctivě odlovují mladé ročáky po tisících, v jiných honitbách raději střílejí trofejní kusy, do kterých se lépe trefí a za což se lépe platí. Jenže pak ti mladí, kteří zbydou, bez zkušených starých trofejních vůdců dělají neplechy. Přesouvají se na uvolněné plochy mezi kraji a vyrážejí bez studu i do měst.

Nakonec i to bylo vidět na videu od známé. Skupinu prasat vedla očividně mladá a dokonce pajdavá raněná samice a za sebou vedla pět sotva odrostlých selat. Takové prase se skutečně lépe nabaští u popelnic a v zahrádkářské kolonii. Jenže jak to, že se nebojí lidí? Je to proto, že prasata jsou velmi inteligentní stvoření. A jako taková se musejí mnohému učit. Pokud je ale starší generace nenaučí, jak se bezpečně chovat a kde se bez rizika najíst, řeší to po svém, v tu chvíli nejjednodušší cestou. A vůbec si neuvědomují, jak velkou chybu dělají a jak se to ve výsledku může celé skupince vymstít. Protože jediná cesta, jak jim to zamezit, je odstřel.

Kapku mi to připomíná dnešní svět. Mnozí mladší se dnes odmítají učit od starších a přebírat letité, i staletím prověřené zkušenosti. Aby při hledání vlastní cesty nadělali více škody než užitku a krkolomně dorazili ke stejnému cíli…

Helena KOČOVÁ