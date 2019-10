Ilustrační FOTO - Pixabay

Nutnou obranu vláda neusnadní

Návrh poslanců SPD, který má umožnit snazší použití nutné obrany proti člověku, jenž by násilně a neoprávněně vnikl do cizího obydlí, vláda na zasedání odmítla.

Návrh, který nyní projedná Sněmovna, by podle poslanců kolem předsedy bezpečnostního výboru Radka Kotena (SPD) zavedl princip »můj dům, můj hrad«. »Úprava posiluje ochranu soukromí jednotlivce, který bude oprávněn zvolit adekvátní prostředky pro ochranu svého zdraví a života stejně jako osob, které budou přítomny v obydlí,« stojí v důvodové zprávě.

Možnost zakročit i se zbraní v ruce by měli dostat lidé podle novely v případě, že by někdo neoprávněně vnikl do jejich obydlí za použití násilí či pohrůžky násilím a vyvolal by oprávněnou obavu, že ohrožuje život či zdraví bránící se a případně i jiné osoby. Vládní legislativci poukázali na to, že tyto okolnosti se posuzují už v současnosti a napadený může v určitých situacích sáhnout k obraně, která povede případně až ke smrti útočníka.

Kabinet navíc podle podkladů vyjádřil obavy z možného zneužití navrhovaného řešení nutné obrany, například k vypořádání s nepohodlným člověkem. »Úprava by i kriminologicky mohla vytvářet mezi občany přesvědčení, že v uvedených případech je možné učinit všechno bez jakýchkoliv ohledů na útočníka,« stálo v předběžném stanovisku ministrů pro zákonodárce.

V podstatě stejnou změnu v nutné obraně navrhoval v minulém volebním období opoziční Úsvit. U vlády a následně i ve Sněmovně narazil.

(ng)