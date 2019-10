Ilustrační FOTO - Pixabay

Marková: Požadavek krizového štábu je přijatelný kompromis

Premiér Andrej Babiš (ANO) se zatím neshodl se zdravotníky na posílení výdajů na zdravotnictví na příští rok. Vyslechl si požadavky krizového štábu a data si ověří. Se zástupci štábu se znovu sejde příští týden po pátečním jednání s KSČM kvůli rozpočtu na příští rok.

»Informace o stavu českého zdravotnictví, které jsme dali premiérovi my, se diametrálně liší od toho, jak ho informuje ministr zdravotnictví,« řekl novinářům po schůzce prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle štábu jsou zdravotníci přepracovaní kvůli vysokému objemu přesčasů, kvůli nedostatku personálu se zavírají oddělení a pacienti neúměrně dlouho čekají na operace a vyšetření. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) přístup štábu označil za »nátlak a lobbing těch, kteří si nedokázali s pojišťovnami dojednat dohodu«.

S tím zásadně nesouhlasí stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. »Jestli tady opravdu existuje stále větší nedostupnost zdravotní péče především v jednotlivých regionech, tak to není žádný nátlak ale snaha, aby se dodrželo to, o co by měl jako první usilovat ministr zdravotnictví, to znamená, aby byla všem občanům dostupná zdravotní péče. Krizový štáb v podstatě dělá práci za ministra, který zřejmě není na svém místě, když nevidí to, co vidí miliony českých pacientů,« řekla Marková našemu listu.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

O tom, že zdravotnictví je v krizi, se podle ní pacienti každodenně přesvědčují prostřednictvím dlouhých čekacích lhůt na vyšetření i na jednotlivé výkony. »Pan ministr by možná měl vyjít mezi pacienty do zdravotnických zařízení a do nemocnic, aby se přesvědčil, že jeho pohled se liší od pohledu pacientů,« míní stínová ministryně.

Zabránit kolapsu zdravotnictví

Peníze na zdravotní péči v příštím roce, které se vynaloží z veřejného zdravotního pojištění, se rozdělují na základě úhradové vyhlášky. Do dokumentu ministerstvo zdravotnictví promítá výsledky dohod jednotlivých segmentů zdravotní péče s pojišťovnami. Dohody letos neuzavřely nemocnice akutní a následné péče a poskytovatelé domácí péče.

Právě jim podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové peníze chybí nejvíc. Pro domácí péči a zdravotní sestry v sociálních službách krizový štáb žádá po miliardě korun navíc, nemocnice by podle něj měly dostat navíc sedm miliard.

Podle Markové jde o určitý oboustranně přijatelný kompromis. »Je to ústupek ze strany krizového štábu, ale ještě přijatelný kompromis pro to, aby skutečně k tomu avizovanému kolapsu zdravotnictví v příštím roce nedošlo,« řekla. Bude podle ní záležet také na tom, jaké budou další dohody, to znamená, jak se připraví další nutný nárůst příjmů a výdajů ve zdravotnictví. »V tuhle chvíli si myslím, že jako KSČM budeme v dalším jednání trvat na tom, aby se tento návrh vzal jako kompromisní požadavek a budeme trvat na tom, aby tyto nárůsty šly přes úhradovou vyhlášku. Ministr se sice ohání tím, že už ji podepsal, ale ještě neprošla komisí legislativní rady vlády a to znamená, že je možné ještě ji změnit,« přiblížila Marková, s čím půjdou zástupci na páteční jednání s Babišem a Vojtěchem.

Pro další vývoj českého zdravotnictví především z pohledu financování, je podle ní nutné, aby stát nejdříve skokově a potom postupně valorizoval platby za státní pojištěnce.

Celkem má být příští rok podle vyhlášky na zdravotní péči k dispozici 334 miliard korun, dalších šest miliard pojišťovny rozdělí nad její rámec, kde bude podle nich třeba. Nemocnice akutní péče každý rok potřebují více než polovinu z celkové částky. Krizový štáb požaduje víc peněz, vzít se mají z rezerv pojišťoven.

(jad)