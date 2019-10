Ilustrační FOTO - Pixabay

Komunisté v Portugalsku kývli

V parlamentních volbách v Portugalsku zvítězila v neděli podle očekávání Socialistická strana (PS) premiéra Antónia Costy, která ale v parlamentu opět nebude mít absolutní většinu.

A to přesto, že má o 20 mandátů víc, než kolik získala v roce 2015. Analytici proto očekávají, že Costa osloví jednu, ale možná také obě levicové strany, s jejichž podporou vládl dosud. »Portugalci chtějí tento typ vlády, tak s ním budeme pokračovat jako ještě silnější socialistická strana,« komentoval v pondělí volby právník a bývalý starosta Lisabonu Costa. Uvedl také, že voličům se líbí řešení zvané geringonca, jak se říkalo v předchozích čtyřech letech menšinové vládě socialistů podporované komunistickou stranou a levicovým blokem.

Lídři dvou levicových stran, s jejichž podporou Costa dosud vládl, už dali najevo, že proti stejnému vzorci nic nemají. Budou ale za to požadovat slib lepšího sociálního zabezpečení pro Portugalce a investice do veřejného sektoru, zejména do zdravotnictví.

Volby v Portugalsku provázela podle ČTK rekordně nízká účast, přišlo 54 % voličů, což je nejméně od prvních svobodných voleb v roce 1975. Po tzv. karafiátové revoluci z roku 1974, která svrhla téměř padesátiletou diktaturu, přišlo volit 92 % voličů. V roce 2015 to bylo 56 %.

(rj)