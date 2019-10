Ilustrační FOTO - Pixabay

Počet osobních bankrotů výrazně roste

V září bylo vyhlášeno 2149 osobních bankrotů, o jeden více než v srpnu a zároveň nejvíce od roku 2008, kdy začal platit současný insolvenční zákon.

Vyplývá to z údajů společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Za uplynulých dvanáct měsíců bylo vyhlášeno 15 798 osobních bankrotů, o 3133 více než v předchozím období. Podáno pak bylo 18 385 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 4908 více.

»Počet osobních bankrotů se po účinnosti novely insolvenčního zákona pohybuje nad 2000 bankroty měsíčně a příliš se v jednotlivých měsících nemění. Můžeme proto očekávat, že i v dalších měsících bude vyhlašováno přibližně dvakrát více osobních bankrotů než před účinností novely,« uvedla k číslům analytička CRIF Věra Kameníčková.

Novela insolvenčního s mírnějšími podmínkami pro oddlužení začala platit v červnu. Lidé nyní mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 % dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 %, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.

(ici)