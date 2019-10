Ilustrační FOTO - Pixabay

Plynovod Eugal je těsně před dokončením

Plynovod Eugal, který bude přepravovat zemní plyn z potrubí Nord Stream 2 do České republiky a dalších evropských zemí, je už z 95 procent hotový. Kompletní má být koncem roku, kdy by také stavbou za tři miliardy eur (77 mld. Kč) měly putovat první molekuly ruského plynu. Tyto plány ale může narušit možné zpoždění při dokončování plynovodu Nord Stream 2, který stále čeká na povolení úřadů pro stavbu v dánských vodách.

»Jsme v poslední etapě projektu, nadále jedeme podle časového plánu a počítáme s tím, že koncem tohoto roku bude hotovo,« řekl mluvčí projektu firmy Gascade George Wüstner. »Plynovod Eugal má celkovou délku 480 kilometrů, z toho je už 476 km položených a 455 km zasypaných,« přidal aktuální čísla.

Eugal, který bude od konce příštího roku v úseku 329 km zdvojený, spojí Lubmin na baltském pobřeží Německa, kde na pevninu ústí Nord Stream 2, s obcí Deutschneudorf na českých krušnohorských hranicích. Přes německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko, Braniborsko a Sasko jím při plné kapacitě, které má dosáhnout od začátku roku 2021, bude ročně k ČR směřovat 45,1 mld. kubíků zemního plynu z celkových 55 mld. kubíků, které přitečou potrubím Nord Stream 2 po dně Baltského moře z Ruska do Německa.

Po cestě, která plynovým molekulám bude trvat zhruba 18 hodin, se 9,7 mld. kubíků zemního plynu oddělí a do ČR dorazí stávajícími plynovody. Novým potrubím Eugal tak až na německo-české hranice každoročně přiteče 35,4 mld. kubíků.

V nově vznikajícím 3,5 hektarovém areálu na kopci u tisícové obce Deutschneudorf, z něhož je bez problémů vidět do asi kilometr vzdálených Čech, bude plyn na německém území ještě naposledy kontrolován. »Tady bude přicházející plyn měřen, prověřena jeho kvalita, o něco snížen jeho tlak a posílán směrem do Česka,« popsal stavbyvedoucí Markus Neumer funkce vznikající stanice, na jejímž dokončení nyní pracuje asi 80 dělníků.

Jejich kolegové v uplynulých týdnech roury dlouhé 18 metrů a vážící 15 tun dovedly až k české hranici, kde na Eugal naváže potrubní část 150kilometrového projektu Capacity4Gas. Ta povede mezi Kateřinským potokem na Mostecku a Přimdou na Tachovsku a umožní transport ruského plynu dále do ČR, a především jeho tranzit do Bavorska, Rakouska, Itálie nebo Chorvatska.

Dánsko by mělo ustát tlak USA

Aby to ale bylo možné v rozsahu, jaký je plánován, je nutné, aby byl dokončen i plynovod Nord Stream 2. Tento hojně probíraný projekt, který je trnem v oku zejména Spojeným státům, Polsku a Ukrajině, ale stále nedostal potřebné povolení od dánských úřadů. Nord Stream 2 už dříve upozornil na to, že by postup úřadů skandinávské země mohl způsobit až osmiměsíční zpoždění projektu.

Mluvčí plynovodu Eugal ale ujistil, že pro realizaci jejich stavby to nic neznamená. »Na konci roku budou naše kapacity k dispozici a bude možné je využít,« řekl.

Ruský prezident Vladimir Putin na fóru nazvaném Ruský energetický týden v Moskvě vyzval Dánsko, aby ignorovalo tlak Spojených států namířený proti plynovodu Nord Stream 2. Připustil, že pokud se Nord Stream 2 bude muset vyhnout Dánsku, Moskvu to bude stát více peněz a realizace projektu se trochu zdrží. Nicméně dokončení plynovodu to podle Putina nezabrání.

Nord Stream 2, který zdvojnásobí kapacitu přepravy plynu stávající větve Nord Stream z Ruska do Německa a zároveň Moskvě umožní obejít Ukrajinu, přes kterou vede hlavní tranzitní cesta pro dodávky důležité energetické suroviny z Ruska do dalších evropských zemí, je podle komunikačního poradce projektu Steffena Eberta už z více než tří čtvrtin hotový, položeno je přes 1900 km potrubí. Termín uvedení plynovodu do provozu do konce letošního roku nyní ohrožují jen dánské úřady.

