Listopadová hysterie

Z naší společnosti se stále více vytrácí tolerance a úcta k druhému člověku. Stále častěji slyšíme: »Já mám svá práva!« Ano, každý z nás má svá práva, ale nesmíme zapomínat, že máme také své povinnosti, a to jde ruku v ruce a nesmíme na to zapomínat. Každý z nás má samozřejmě právo na své svobodné vyznání, nebo také vyjadřování sympatií k určité politické straně či hnutí. Z toho se dnes ale stále častěji stává hysterie a lidé zapomínají tolerovat názor druhého člověka.

»Vojtěch Filip přiznal, že komunisté vymírají, tak možná je to takový jejich dárek k 30. výročí listopadu 1989,« - takovýto výrok se ozval v hlavní večerní relaci televizních novin na TV Prima z úst komentátora Petra Holceho. Zaznělo to během komentování volebních preferencí parlamentních stran, které v současné době mají své zástupce v dolní komoře Parlamentu České republiky.

Musím říct, že mě osobně tento výrok velmi šokoval. Každý člověk má právo na to, aby byl sympatizantem či členem jakékoli strany, ať už KSČM, ANO, STAN, ODS nebo Pirátů. Ale říci, že pokud členové nějaké strany umírají, je to dárek ostatním lidem, je hodně přes čáru, řekla bych, že vůči lidem sprosté.

Připomínka listopadových událostí z roku 1989 budí každoročně velké vášně a využívá se také k honu na čarodějnice, nebo spíše na komunisty, či kohokoli, kdo by si dovolil říct, že volí Komunistickou stranu Čech a Moravy. Nejinak tomu je i letos, kdy od listopadu 1989 uplyne už 30 let. Média se předhánějí v tom, kdo lépe a více lidem ukáže, jaká zvěrstva se tu děla bez ohledu na to, zda je to vytržené z historického kontextu, nebo jestli se věci vůbec tak staly a jsou to pouze smyšlené historky.

Jednou z takových »připomínek« je interaktivní výstava, která se objevila na náměstí v Českých Budějovicích. Jednoho dne se tam objevila obrovská černá koule a nebylo jisté, zda to má připomínat shnilou pýchavku na oslavu houbařské sezony, nebo jestli si někdo vzpomněl na americký radar v Brdech, nebo děti budou soutěžit v kopané. Ukázalo se, že se jedná o připomínku listopadu 1989 a škaredý koulomíč je plný interaktivních tabulí s texty a videi o událostech z let 1948 až 1989. Výstava je otevřena až do soboty a jsou na ní vítáni jak školy, tak i jednotlivci.

Já jsem rozhodně pro, aby se na historické události nezapomínalo, ale naše média historické události filtrují, překrucují anebo cíleně vynechávají. Výstava, která u nás v Českých Budějovicích zatím ještě probíhá a která je lživá a pomlouvačná a zkresluje historické události a dění u nás před rokem 1989, má však i některé zajímavé ohlasy. Podle některých by si výstava, která se snaží lidem ukázat, že svět byl pouze plný zákazů a lidem se upírala svobodná vůle a právo na svobodné vyjadřování, měla změnit roky 1948-1989 na rok 2019, protože dnes už pomalu neznáme svět bez cenzury, a máme plno zákazů. Nesmíš kouřit v restauraci, nesmíš kouřit nikde, nesmíš provozovat restauraci bez EET, jinak bychom nad tebou neměli pořádnou kontrolu, nesmíš topit v kotli, který ti neschválíme, nesmíš říkat veřejně to, co nám se nelíbí.

Než přijde listopad, tak jsem si jistá, že nás čeká ještě hodně hysterických televizních dokumentů a podobných výstav a obávám se, že některé budou stejně plné nepravd, jako ta u nás v Českých Budějovicích.

Pavla ŠLAHÚNKOVÁ