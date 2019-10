Kdo byl Rudolf Filip

Učitel, komunista, revolucionář, který byl umučen v koncentračním táboře v Osvětimi dne 13. října 1942.

Rudolf Filip působil v Hodoníně jako učitel i jako odbojář. Pomáhal s organizací stávek ve fabrikách, zejména dělníkům z cihelny. Po nástupu Hitlera k moci zorganizoval shromáždění, na kterém upozorňoval na nebezpečí fašismu nejen pro Československo, ale i Evropu. Po okupaci Československa a zákazu komunistické strany založil první odbojovou skupinu, která se rozšířila i do závodů, měst a obcí na Hodonínsku. Odbojová skupina železničářů prováděla sabotáže na vlacích, které dopravovaly zbraně na frontu. Jako známý protifašistický bojovník figuroval na seznamu gestapa, které ho několikrát zatklo a brutálně vyslýchalo. Naposledy byl zatčen brněnským gestapem, a přestože nezískalo žádné důkazy o jeho činnosti, byl zařazen do transportu do vyhlazovacího tábora v Osvětimi s poznámkou »návrat nežádoucí«. Zde jeho život skončil v plynové komoře. Po osvobození Československa Rudou armádou a Spojenci mu vláda a prezident udělili in memoriam nejvyšší vojenské vyznamenání Československý válečný kříž s právem používat titul Hrdina.

Vše, co se děje kolem nás, se s ubíhajícím časem stává historií. Zkušenosti nás přesvědčují, že historie je jen jedna. Dá se dočasně přetřít. Doopravdy ji však změnit nelze. Važme si proto všech takových hrdinů a nezapomínejme na ně.

V pátek 11. října v 16.00 hodin u sochy Rudolfa Filipa si připomeneme 77. výročí jeho umučení. Čest jeho památce!

Lenka INGROVÁ, předsedkyně OV KSČM Hodonín